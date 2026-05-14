Formé en 2011, Steve 'N' Seagulls est un groupe de bluegrass. En octobre, les finlandais ont sorti un cinquième album. Ce n'est pas d'être un fin connaisseur de ce style de musique qui me fait pencher sur ce nouveau disque. En réalité, la discographie de la formation s'est construite sur des reprises rock, hard rock et heavy metal. Du coup, chaque sortie est pour moi l'occasion de découvrir des titres phares dans une approche où les banjos et mandolines remplacent les guitares électriques. The dark side of the moo est un hommage évident à Pink Floyd. Nous n'aurons pas une reprise de la formation anglaise pour autant. Pour Steve 'N' Seagulls, la pochette révèle toujours un humour décalé. Cette fois, la présence d'une vache nous ramène les pieds sur terre.



Quelques amateurs de heavy metal laisseront peut être traîner une oreille pour la curiosité. Steve 'N' Seagulls est sans doute soucieux de les retenir un moment. Le disque démarre tous banjos dehors avec la reprise de "The number of the beast" d'Iron Maiden. Le morceau est fidèle et accrocheur. Pour les amateurs de gros son, il est également intéressant d'écouter la transformation de "Silvera" (Gojira). Le morceau abandonne sa noirceur. Cependant, il garde un aspect rapide. Dans ces reliefs, on peut entendre toute la technicité des musiciens qui s'adaptent sans trahir. Une pépite de niche se trouve dans la reprise de "Freestyler" du groupe de hip-hop finlandais Bomfunk MC's. Le chant presque saccadé permet de reconnaître les refrains de la version originale. Plus loin, les enfants des années 80 entendront un rafraîchissement de "Danger zone" qui faisait à l'époque la BO de Top Gun (je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans...). Steve 'N' Seagulls montre également des influences hard rock en passant par Blue Öyster Cult ou encore Boston. Avec brio, la formation finlandaise clôture son aventure en reprenant proprement "Too much live will kill you" de Brian May (Queen).

Julien

Publié dans le Mag #69