Dust Mood swing moderator At road's end The self as a wave What the radio plays

Le gourou Steve Amber souhaite t'inviter dans son temple sur la colline, à chausser des lunettes 3D de l'ancien millénaire pour un trip musical. Avec toutes ces références, on imagine un DJ faire de l'electro wave à grands coups de synthés eighties. Que nenni, cher(e) musicophile invétéré(e) ! Derrière ce Steve Amber imaginaire, se cache un quatuor Brestois. Quant au temple sur la colline, c'est en réalité le studio parisien "From a temple on the hill" d'où a été enregistré en session live et clippé ce premier EP. Et ce sont plus de 30 minutes de rock psyché que les 3 Français plus un Britannique nous offrent sur seulement 5 titres. Les Steve Amber savent partir sur une base folk rock, et l'étirent comme un chewing-gum pour nous emmener dans des sentiers psychédéliques non violents et lancinants, baignant davantage dans des orchestrations douces et légèrement électriques que dans du gros son fuzz et des lignes de crashs. À l'instar d'un Thom Yorke, la belle voix de Tchaz, fragile, chargée émotionnellement, sera ton guide dans l'univers musical de Steve Amber qui sait parfaitement te chatouiller la couenne sans la tanner.

Eric