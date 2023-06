Même si le groupe se forme récemment, Renaud et Fred ont une vieille histoire en commun. Ils se croisent en 1997 à Clermont-Ferrand. À la fin des année 1990, Fred officie dans le groupe pop Revolver en tant que chanteur. Le groupe changera quelques années plus tard de nom pour s'appeler Marshmallow, la rencontre a lieu à ce moment quand Renaud devient le guitariste du groupe. C'est dire qu'une tournée de plus d'un an et des enregistrements font que les deux hommes se connaissent parfaitement et cela s'entend sur leur nouvelle production sous le nom de Stéréo 97, le nom faisant forcément référence à la date de leur rencontre. En 1998, Renaud quitte le groupe mais cela ne met pas fin à leur amitié. Pendant plus d'un an, ils auront tourné ensemble et enregistré un EP au printemps 1998. Renaud quitte rapidement le groupe, et les deux musiciens continuent leurs projets chacun de leur côté, tout en restant amis, même si leur chemin se séparent. Fred continuant avec Marshmallow qui aura notamment signé en 2012 chez Sony pour un disque mixé par Mark Plati connu notamment pour sa production notamment avec David Bowie. Le chemin de Renaud s'éloigne du rock pour le blues et la musique électronique. Mais les années passent et accroissent leur expérience. Les amis se sont donc éloignés mais leur amitié de plus de 20 ans semble indéfectible et la pandémie et les différents confinements leur permettra de se retrouver et de collaborer à nouveau ensemble.



Après deux années de travail imposé par le break du Covid, le duo présente enfin son projet, définitivement pop et chanté en français à l'exception du titre "Love in song" qui semble ouvrir de nouveau territoire au groupe. Ce morceau laisse presque entendre une nouvelle formation, preuve que les deux vétérans du groupe peuvent encore nous surprendre tout en allant piocher dans le répertoire des Wings pour cette belle reprise. Stéréo 97 n'est pas figé dans le passé et le titre même de l'album "L'avenir" prouve que le duo n'est pas resté dans les années 1990 mais se tourne vers le futur. Ils avaient déjà tâté le terrain en octobre 2021 en sortant un premier single "Pas dans tes bras" accompagné d'un clip. Le titre est présent sur ce premier effort et ce duo avec la chanteuse Héloïse est un mix de pop colorée et de variété française. Ce disque surprend à la première écoute par sa batterie électronique, il déroute même. Alors que la biographie du duo laisse penser à une musique pop penchant vers le rock mais cette pop penche vers l'électro. Remis de cette surprise, je m'attache plus aux textes qui sont à vif comme le "Balek" qui peut faire penser aux thèmes présents chez Demago. Le groupe nous donne envie de le rencontrer en live en full band pour que les compositions soient livrées dans une version plus brute.

JC