Allez, tous au Stade ! Et avec Elouan Jégat et Baptiste Le Solliec de Skopitone Sisko et Yann Ollivier de Thomas Howard Memorial et The Craftmen Club, on sera plutôt sur du En Avant Guingamp vu qu'ils sont des Côtes-d'Armor, et peut-être même plus précisément du Stade Paimpolais vu qu'un des 10 titres de leur premier LP s'appelle "Paimpol". Alors oui, si le track "Raymond Gommenec'h" met en musique les commentaires de Thierry Gilardi ("Oh Zinédine, pas ça Zinédine...") pour la finale de la coupe du monde en 2006, et qu'on semble nager dans l'univers footballistique entre le nom du trio, de l'album, des titres, ce serait dommage de ne pas jeter une oreille à cet album en pensant qu'on va se taper une demi-heure d'hymnes de supporters. Parce qu'à part le titre cité précédemment, pour le reste de Musique de stade, on est assez loin du ballon rond, mais plus proche d'un très bon album de rock garage un poil expérimental, où la musique nous submerge et la voix surnage. On appréciera cette combinaison entre énergie électrique et ambiance atmosphérique, et ces montées du trio guitare/basse/batterie qui saturent l'espace de bon son, quand d'autres instants tentent l'accalmie. Si c'est ça de la musique de stade, je troque la fosse pour la tribune ouest.

Eric

Publié dans le Mag #68