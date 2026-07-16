Il y a quelque chose d'un peu paradoxal, mais qui tient aussi de l'idée originale, que de (re)découvrir un groupe par le biais d'une compilation de raretés (ou presque raretés). Après quatre albums studios et 7 EP/singles, Spotlights, formation états-unienne de doomgaze/sludge/post-rock, propose ce genre d'expérience avec Rarities, une collection de neuf titres remasterisés, plus ou moins anciens (allant de 2009 à 2023 - le groupe a été fondé en 2013...), sorti en novembre dernier via leur label Ipecac. Une manière d'observer avec recul la trajectoire non-linéaire de ce trio New-Yorkais, un peu sous-coté à notre goût, par un choix de titres judicieux permettant au disque de trouver une forme d'équilibre assez naturelle. Mais également de donner l'envie et l'occasion, en parallèle, de prendre goût à aller plonger dans leur discographie complète.



L'un des titres les plus inédits que cette compilation nous offre est, finalement, l'inaugural "050809" qui porte encore sa date de conception. Il a été créé alors que Mario (guitare/synth/voix) et Sarah (basse/voix) habitaient encore à San Diego et jouaient dans Sleep Lady. Ce morceau instrumental au son bien gras et à la lourdeur rythmique indéboulonnable pose les bases du projet et démontre déjà l'envie du duo (devenu trio avec l'arrivé d'un batteur) de mélanger le dur et le doux. On pourrait citer également "Kiss the ring", le dernier titre du disque, qui est un single sorti en 2018 avec Allen Epley de Shiner en featuring. Ce dernier, tout comme Chino Moreno de Deftones, est un fan du groupe depuis la sortie de leur premier album, Tidals, en 2016. Aérien, avec une touche heavy stoner/grunge dans le son de guitare, il montre la capacité de Spotlights à repousser ses limites en termes de styles et d'atmosphères.



Et c'est bien là l'enjeu de ce Rarities, à savoir de faire comprendre que le groupe ne se repose jamais pas sur ses acquis, et n'a jamais cessé de remodeler son identité sonore. Le reste du disque se résume en une succession de compos tirées de divers EPs, allant de Demonstration (2015) à Seance (2023), que l'on peut découvrir sur les plateformes de streaming. Ils ont moins leur statut de raretés que les deux plages citées plus haut, même si la formation semble davantage reconnue pour ses quatre LPs (dont Love & decay qui a été chroniqué à l'époque dans notre numéro 39). Il était donc nécessaire de remettre sous les projecteurs ces EPs afin de ne pas manquer ces petits bijoux qui pour certains sont de vrais coups de cœurs à la rédaction, comme "Cult classic" qui illustre bien ce qu'est une mélodie dans la pesanteur, "The fire walk" et ses délicieux accents à la M83, ou encore "She spider" et ses guitares à la Deftones. Rarities ne sont pas seulement des archives, c'est clairement la plus parfaite invitation à découvrir l'univers de Spotlights.

Ted

Publié dans le Mag #70