Nous sommes quelques-uns à la rédaction à avoir laissé passer sous nos radars la discographie des Spotlights. Pourtant leur rôle de supporting band deluxe les a entrainé sur les routes avec les Melvins , Refused et Deftones notamment. Signés sur le label de Patton, c'est ce soir en compagnie de A.A. Williams que nous les retrouvons pour cette interview pour parler de leurs albums, de la tournée et de l'amour du batteur pour la nourriture française.

Spotlights C'est un grand honneur de faire cette interview, merci beaucoup d'avoir accepté. Je me suis plongé dans votre discographie, et c'est un peu intimidant de vous parler quand on voit votre parcours...

Chris (batteur) : Sois à l'aise, nous sommes des gens cools.



Alors, ça fait quoi d'être de retour à Paris ? Et est-ce que la ville vous touche différemment, en tant que groupe, par rapport aux autres dates européennes ?

Sarah (basse, chant) : Pour moi, c'est très excitant. On n'avait pas encore joué à Paris, donc je suis très heureuse d'être là.

C'est la première fois ? Super, je suis content d'assister à cette première et je n'ai pas de regret de vous découvrir seulement fin 2025.

Mario (guitare, chant) : Nous avons joué ailleurs en France par contre, mais c'est une première à Paris. Nous avons fait des festivals en France.

Sarah : J'adore la France, donc je suis vraiment enthousiaste d'être ici.

Vous avez eu un peu de temps libre pour visiter ? Vous étiez en Belgique hier, non ?

Mario : Oui, on était en Belgique hier, et on a juste marché dans le coin. Mais quand on a joué au Rock in Bourlon en 2024, Sarah et moi avons eu le temps de venir à Paris et on a passé deux jours ici. On a pu se balader, c'était magnifique. On a adoré.



Avez-vous pu trouver votre pièce de batterie de rechange ? J'ai vu en story qu'il te manquait une pièce sur ta batterie, Chris.

Chris : Sur cette tournée, je casse énormément de caisses claires. Heureusement, un ami à nous à Paris nous a dépannés avec une peau venant d'un magasin de batterie. Donc là, tout va bien pour ce soir.

Donc tu joues sur le kit d'A.A. Williams ?

Chris : Oui, mais j'ai aussi amené ma propre caisse claire. Je ne casse pas leur matériel.



On vous décrit souvent comme du "doomgaze". Vous l'assumez, vous le refusez, ou vous l'utilisez comme raccourci pratique ? Et comment vous définiriez votre son ?

Mario : On se dit que, peu importe l'étiquette, si ça fait venir des gens, qu'on l'appelle comme on veut. Je pense que ce terme a du sens puisque c'est doom, et parfois il y a un espace shoegaze. Mais au fond, pour nous, c'est du rock. Du heavy rock.

Chris : Moi, je suis là pour jouer du rock.

Mario : En réalité, si je devais choisir, je dirais plutôt qu'on est un groupe de post-hardcore.



Parlons de Rarities, l'un des gros coups de cœurs récents de notre rédaction. Comment avez-vous "déterré" toute cette matière ? Et comment avez-vous construit ce disque, d'abord en duo, puis en trio ? Comment vous avez choisi la tracklist, surtout que certains morceaux remontent à 2009 ?

Sarah : Oui, il y a le tout premier morceau que le groupe ait composé.

Mario : Quand on en a parlé avec le label, Ipecac, Sarah et moi étions à New York en voiture. On a tout réécouté depuis le tout début jusqu'à la fin. Et tous les choix des morceaux se sont imposés assez naturellement. Comme disait Sarah, on a inclus le tout premier morceau qu'on ait écrit, en 2009. Il avait été composé vers 2005 peut-être, soit des années avant que le groupe démarre vraiment. Ensuite, on a choisi deux titres des démos de l'EP Demonstration ("The fire walk" et "Cult classic"), puis on a parcouru chaque disque. On voulait une sorte de trajectoire sonore à travers l'histoire du groupe, qui raconte aussi quelque chose émotionnellement, du début jusqu'à notre dernière sortie, Alchemy for the dead.



Ce soir, vous jouez Tidals en entier, c'est bien cela ? Et vous ajoutez des raretés, car le site setlist.com a eu du mal à répertorier les deux derniers titres de la setlist.

Sarah : On va ajouter deux chansons d'Alchemy for the dead.

Mario : On a envisagé d'ajouter des morceaux de Rarities, mais beaucoup des anciens titres s'exécutent avec un autre accordage. Comme on voyage, ça demanderait d'autres guitares et du matériel. Et puis, Tidals a dix ans, c'est parfait pour célébrer l'anniversaire, et c'est super de rejouer ces vieux titres.

Aurez-vous des vinyles de Tidals ce soir ?

Sarah : Malheureusement non, ils n'ont pas été livrés à temps. En fait, on les reçoit demain. C'est Medication Time Records qui gère la sortie en France.

Mario : Oui, encore un jour de plus à attendre. Dommage, ça s'est vraiment joué à pas grand chose pour toi.



Un mot sur votre label, comment avez-vous signé chez Ipecac ?

Sarah : Notre ami Aaron Harris, le batteur d'Isis, a travaillé avec nous sur notre deuxième album, Seismic (NDLR : batteur + producteur). Il connait bien l'équipe d'Ipecac, puisqu' Isis a sorti des disques chez eux. Il nous a gentiment aidés à présenter le disque.

Mario : Oui, Aaron nous a beaucoup aidé sur les démos, avant l'enregistrement.

Sarah : Greg, le boss d'Ipecac, était très intéressé, mais lui et Mike ont un accord pour signer un projet, à savoir qu'ils doivent dire oui tous les deux. Sinon, ça ne se fait pas. On était très nerveux. Finalement, tout s'est fait rapidement car Mike a aimé ce qu'on faisait.

Est-ce que ça a changé votre manière de fonctionner en tant que groupe ?

Mario : Non. En revanche, Greg était tout de suite prêt à nous faire partir en tournée. Il a appelé Buzz Osborne : « Salut, j'ai un groupe que je veux que tu embarques. » Buzz a aimé, et on est partis sur une tournée de trois mois avec eux juste après la signature. On tournait déjà par nous-mêmes avant, mais ça nous a aidés pour la visibilité. Pour le reste, notre façon de gérer le groupe n'a pas changé.

Et comment vous avez fini en tournée avec Refused et Deftones ?

Mario : Ça aussi, c'est lié à Aaron Harris. C'était avant cet album-là, Tidals n'était même pas sorti, on avait juste publié "Walls", le premier single. Brooklyn Vegan l'avait relayé. Aaron était en tournée avec Deftones, en tant que drum tech d'Abe Cunningham. Il l'a entendu en ligne. Je ne lui avais même pas envoyé, il est tombé dessus et m'a envoyé un message en me disant que le single était vraiment bien Et deux ou trois jours après, on reçoit un courriel de l'agent de booking de Deftones nous demandant si on était disponibles pour une tournée avec un gros groupe de rock.

Chris : On pensait que c'était une arnaque. J'ai failli le supprimer. Ça ressemblait à un truc "pay to play".

Mario : J'ai vu "CAA" en bas du mail, et c'est une très grosse agence. J'ai regardé la liste des artistes, et je me suis dit : « C'est énorme ! »

Chris : Moi, j'espérais que ce soit Creed... et ça ne s'est pas fait, malheureusement. (rires du groupe)

Mario : On a répondu, et ils nous ont tout de suite dit que c'était pour jouer avec Deftones et Refused et nous ont donné les dates de concerts. Petit à petit, tout s'est confirmé. J'ai expliqué la situation à Aaron et lui ai demandé s'il y était pour quelque chose, lui m'a répondu que non. J'imagine que Chino a accroché au morceau et qu'Aaron a dû lui dire qu'on était ses potes. Comme avec le label, ça s'est passé tout naturellement.



Spotlights Tu connais The Grey ? Ils auraient dû ouvrir pour vous à Londres. Je pense que Charlie vous connaît.

Chris : Oui, nous avons échangé sur Instagram.

On s'est croisés quand ils étaient roadies de Will Haven au Hellfest.

Chris : Oui, je connais pas mal de gars. Je crois que Lance, qui est maintenant dans Deftones, était dans Will Haven. Donc oui, on s'est croisés.

On a la même trajectoire, eux à Londres, moi à Paris, on se croise partout. Si vous revenez à Paris, ce serait excellent qu'ils jouent en première partie. C'est instrumental, très lourd...

Sarah : Nous écouterons, pourquoi pas...



Comment se passe la tournée avec A.A. Williams jusqu'ici ? Vous avez déjà fait combien de concerts ?

Sarah : La tournée est vraiment incroyable. Au début, on a été bloqués par la neige à New York, mais on est arrivés à temps. On a dû gérer un peu la logistique du merch, mais tout est réglé et ça se passe très bien. Les concerts sont super.

Mario : Tout l'entourage de A.A. Williams est une excellente équipe.

Chris : Les deux groupes se complètent très bien stylistiquement. Les gens ont un vrai "show" entre les deux, avec une cohérence. Chaque date a été une super expérience.

Comment ça s'est fait avec A.A. Williams ? Elle vous connaissait déjà ?

Mario : On a le même agent de booking.

Sarah : Elle cherchait quelqu'un avec qui partir en tournée. Notre agent, Hayden, lui a envoyé notre musique et elle a aimé.

Pour moi, c'est parfait, je vous découvre en concert, puis j'ai replongé dans votre discographie en me demandant comment j'ai pu vous rater. Qu'est-ce que les gens doivent attendre ce soir ?

Chris : Si on a la qualité son qu'on espère en façade, ils doivent s'attendre à avoir les oreilles qui sifflent pendant quelques jours, et à sentir les vibrations du sol jusqu'en haut du visage.

Mario : On veut leur faire "repousser les cheveux en arrière".

Chris : Oui, je veux que les gens ressentent quelque chose de physique, autant qu'émotionnel.



Je termine toujours par demander quelle est la question que vous auriez voulu que je vous pose, et quelle est la réponse ? Ça peut faire trois questions différentes.

Chris : Je crois que je connais déjà celle de Sarah. Elle aurait voulu que tu lui demandes son film d'horreur préféré. On devrait deviner chacun la question de l'autre, ça pourrait être cool.

Mario : Je pensais que, toi, tu voudrais qu'on te demande où tu es allé manger aujourd'hui, et ce que tu as aimé dans la cuisine française.

Chris : Réponds d'abord à ta propre question, c'est quoi ton film d'horreur préféré, Sarah ?

Sarah : J'en ai beaucoup, mais mes trois grands favoris : "The exorcist", "Hellraiser", et "Evil Dead".

Je ne suis pas très fan de ce genre...

Chris : Et toi, tu penses que Mario voudrait qu'on lui pose quoi ? Un truc sur le jiu-jitsu ? Le meilleur endroit pour faire du jiu-jitsu à Paris ?

Donc tu n'es pas un homme à qui il faut chercher des ennuis ?

Mario : Si on avait un jour off à Paris, je chercherais un endroit pour m'entraîner. Là, j'espère trouver quelque chose à Toulouse demain.

Chris : Moi, mon truc, c'est la bouffe.

J'ai cru comprendre ça en allant sur ton Instagram.

Chris : J'aime l'idée des cafés où les gens s'installent, boivent du vin, commandent plein de choses à partager, mangent et boivent avec leurs amis. Ça existe ailleurs, mais à Paris, ça a quelque chose de spécial. C'est là que vous allez me trouver après le show. J'ai repéré le Café Justine, j'ai un peu marché autour.

Par ici, ce n'est pas le meilleur coin pour flâner en terrasse. Nous arrivons à la fin de l'interview. Merci beaucoup pour votre temps.

Merci aux Spotlights !



Photos : JC