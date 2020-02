Deuxième opus pour le couple Quintero qui s'est adjoint l'expertise d'un batteur pour étoffer son rock enchanteur, évoluant dans un registre peu courant qu'on pourrait qualifier de post-shoegaze. C'est Mario qui a enregistré l'album à la maison et a pris le temps de soigner chaque sonorité, les plus claires comme les plus saturées et c'est un régal que de se laisser porter par cette basse qui ronronne férocement et de se faire malmener par des guitares brutes et sourdes flirtant avec le stoner-doom (celui de Mars Red Sky sur "Until the bleeding stops"). On s'en délecte d'autant plus que les voix des deux tourtereaux sont aussi douces l'une que l'autre (même si monsieur s'énerve parfois comme sur "Mountains are forever") et que le subtil mélange de l'ensemble donne une saveur particulière à Spotlights qu'on aime sans réfléchir à savoir où les caser. Ils brisent les codes, ils assemblent les styles (pop, rock, métal, sludge, post, prog...), ils osent des mariages improbables et réussissent à nous faire vibrer avec des titres clairs/obscurs et des rythmiques excitantes ("The beauty of forgetting"). Pas étonnant que le label de Mike Patton (mais aussi Aaron isis Harris ou Chino Deftones Moreno) ait flashé sur eux.

Oli