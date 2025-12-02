Un vrai moment de plaisir. Spleenbreaker est un joli mélange de rock US moderne et des années 70'. Par moments, on croirait entendre des passages des Doors avec tout son lot de nostalgie qui nous font arborer un incroyable sourire niais empli d'émotion proustienne (et vive les madeleines !).



Je me suis régalé à l'écoute de cet album. Naviguant entre les guitares métalliques et le chant grave, Human comedy nous berce subtilement dans des atmosphères rock qui sentent la bière et les chemises à carreaux, mais sans la violence bovine typique des fins de soirées dans les rades qui sentent le trop plein de testostérone. Y a du groove, du blues et du rock, et c'est joué de manière assumée et cohérente.



Spleenbreaker avec ce premier album plutôt réussi dans un style original mélangeant Blues, Rock sudistes et psychédélique, se positionnent comme l'un des groupes hexagonal les plus intéressants à suivre cette année.

Nolive

Publié dans le Mag #66