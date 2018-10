Quand on habite en Nouvelle Zélande et que l'on veut faire du sport, ben on se met au rugby. Quand on habite à Clisson et que l'on veut faire de la musique, eh bien on fait du rock tendance lourde. Originaire de Montaigu (85) et de Clisson (44), le quintet The Spewmen a donc suivi cette naturelle orientation. Stylistiquement, s'il devait passer sur une des scènes du Hellfest (c'est tout le mal qu'on leur souhaite), il serait programmé sur la Warzone, soit un rock flirtant avec le garage, le punk rock voire le métal. Il s'agit de leur premier album (après 2 EP), et pourtant ces enfants du rock ont débuté en 1984 (bien avant les premières éditions du Hellfest), à partir de deux groupes punk des années 80 : Les Néfastes et Phantoms. C'est sûrement cette expérience qui permet à The Spewmen de balancer 10 tracks punchy, carrés, flirtant entre The Hives et Helmet. The Spewmen a la basse lourde, la batterie écrasante, les guitares insaisissables et le chant percutant. Et dans la série WTF, si tu veux voir Bender de Futurama reprendre la danse du cheval ou la thriller dance sur une bonne bande son, eh bien checke le clip de "Poke" du groupe. C'est que du plaisir.

Eric