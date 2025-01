C'est Sylvester Staline qui nous a fait l'honneur de répondre à nos questions cons. R.Wan a smashé ses réponses avec quelques mash up dont le Soviet Suprem a le secret.

Duo ou collectif ?

Duo collectiviste.



Rock ou rap ?

Internationale musique et révolution du dance-floor



Écrire ou chanter ?

Écrire : tous au chant !



Boby Lapointe ou Raymond Devos ?

Raymond Devos pour la musique des mots, Bobby pour les maux de la musique.



Didier Super ou Ultra Vomit ?

Didier qui vomit sur Macron.



La Caravane Passe ou Java ?

Jah vanne et la Java passe à la cave.



Suprême NTM ou suprême de volaille ?

Il y a 3 ans, je me suis installé dans un village en Occitanie, des rumeurs ont circulé disant qu'un membre de NTM emménageait dans le coin. Ils ont confondu Soviet Suprem avec Suprême NTM ! Depuis, on me demande régulièrement des nouvelles de JoeyStarr ! Ça vaut bien un suprême de poulet jaune de l'Aveyron !



Flic ou voyou ?

Les pires voyous sont parfois les flics.



Zubrowka ou Ruskova ?

Légende du Kremlin.



L'internationale ou Marx attack ?

Made in China.



Clip de "made in china" ou clip de "woke wok" ?

Tous les clips du soviet sont des chefs d'œuvre, allez les regarder ...



Le Molococo ou l'Élysée Montmartre ?

Des cocos pas molo qui font le putsch à l'Élysée.



Noix de coco ou coco à la noix ?

Les cocos ne sont jamais à la noix, ils ont la tête dure mais le cœur tendre.



"Made in Japan" ou "Made in rock'n'roll" ?

Made in China et wok n' roll sur du Deep Purple sans Johnny.



Lutte des Clash ou politique anti-Trust ?

Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient de la blouse (de travail).



Robert Hue ou Philippe Poutou ?

Un gros poutou sur la barbe à Robert.



Poutin ou poutine ?

Tabernacle, ce quétaine de Vladimir a toujours la frite, ostie de calice !



Xi Jinping ou Kim Jong-un ?

Je trouve les deux un peu trop mous...



Khrouchtchev ou Castro ?

Didier croute chef, notre dj, et sa fidèle gastro...



Ping tong ou penis de table ?

Mao en tongs met ses balles sur la table (contrepèterie).



Marché de Wuhan ou marché Barbès ?

Je dis pangolin virus sur tajine pruneaux et je remets deux chauves-souris dans le kamoulox ! Et pour l'anecdote, je suis allé jouer à Wuhan en 2010 avec Java. Je me souviens très bien du marché aux animaux... Contrairement à Bejing qui a été nettoyé de ses échoppes de rue, on pouvait côtoyer à Wuhan, petite ville provinciale de 10 millions d'habitants, la Chine traditionnelle, les petits stands, les restos dans la rue et les buildings immenses, hyper modernes. Nous jouions au bord du Yang Tsé Kiang sur une scène en extérieur, il faisait beau ce jour-là, mais on ne voyait pas le soleil à cause de la pollution...

Il y avait un parterre d'officiels dont des militaires au premier rang, un groupe de punk chinois de Bejing assurait la première partie... Je me souviens de la chanteuse slamant sur le premier rang et choquant l'assistance ! Notre concert fut magique, une dame qui traduisait tous mes discours entre chaque chanson a fait "La boulangère", une de nos chansons, c'était surréaliste. Je pense que c'est nous qui avons apporté le COVID en Chine avec une baguette !

Merci R.Wan, merci aussi à Julien chez Math Promo.

Photos : Tijana Pakic