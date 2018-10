Avec Marx attack, Soviet Suprem offre une plongée en 15 plages dans un monde ubuesque où tout est possible, même la persistance de l'URSS. Mais pas l'URSS des goulags, des purges, de la collectivisation forcée et du KGB, non l'URSS de la vodka, des danseuses à jupe longue, des balalaïkas et des samovars. Après une délicate introduction qui rend hommage à Myxomatov, on peut échauffer ses articulations avec un "Diktator du dancefloor" gentiment dansant avec un phrasé et un genre qui peut rappeler les Svinkels, sur "Post soviet", l'écriture s'affine avec pléthore de jolies collisions de vocables (où le surconsommateur se retrouve à l'hyper Georges Marchais), musicalement, c'est une balade électro-folk qui rompt avec l'avalanche de beats qui fait sautiller sur "Vladimir" (adore) et sa ribambelle de potes. L'excellente série de titres assez variés continue avec "Couic couic" qui mêle chant d'enfants du Komsomol, Marseillaise et idées révolutionnaires, références disco et refrain percutant. Les effets sur le chant et le style de "1917" forment un léger creux, le clin d'œil à Kraftwerk (autant qu'à Tchernobyl) comme celui à l'Armée Rouge ne relancent pas totalement la machine qui profite de la "Valse soviet" pour reprendre l'avantage aux poings avant de faire un tour du côté d'autres rouges opposés aux yankees. "International" renoue avec le rythme, les rimes fracassantes et le flow qui enquille les notes de bas de page pour ceux qui manqueraient de culture. Autre ambiance et autre culture avec la "reprise" (enfin, si l'on peut dire) de "T'as le look coco" de Laroche Valmont (en guest dans le clip hilarant) et sa déclinaison de coco (Coco Chanel à la Karl Marx Lagerfeld, Cocollier Robert Hue...) puis celle du thème de la Guerre des Etoiles pour un "Tsar wars" qui surfe sur les cyberattaques (menées depuis le Kremlin ?) et le vocabulaire du net. Un petit délice. Moins martial et plus chaloupé, le "Russian kiss" (again à Moscou) embrasse hip hop comme électro avant de refermer l'opus sur un petit air de culte de la personnalité ("Héros")... bien mérité tant l'ensemble est bien foutu.

Oli