Alors oui, on peut se taper un kebab frites en foutant de la sauce et de la bidoche de partout. On peut aussi se descendre une mousse et que ça gicle dans tous les sens, à en avoir les mains qui collent. Parce que ça fait plaisir et ça fait du bien de se lâcher un peu. Sounds Against Vultures est parfaitement dans cet esprit. Ça dépasse du cadre, ça se tortille, ça fait pas des manières, et ça fait du bien. Le trio havrais sait faire du rock noise bien appuyé. Une guitare qui envahit l'espace sonore sur laquelle la voix essaie de surnager, contredite parfois par une section basse batterie qui cherche aussi à avoir son mot à dire, quand ce ne sont pas les chœurs qui veulent participer à cette joyeuse brutalité musicale. Dissonant à souhait, les 6 titres de ce deuxième EP (après Write your pain en 2014), rajoutent en asymétrie avec des longueurs et structures plus ou moins variées, même si Sounds Against Vultures aime étirer ses tracks vers les 6 minutes. Et en plus, même si tu n'aimes pas le bon noise rock, comme l'artwork est superbe, rien que pour l'admirer en vinyle, moi je dis que tu peux en faire l'honorable acquisition.

Eric