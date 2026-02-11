Quand on plonge dans la musique, il est difficile de savoir vraiment où l'on va s'arrêter. Des sentiers battus se profilent à perte de vue. Malgré tout, on peut toujours se faire une carte pour se donner l'impression que l'on sait où on met les pieds. Après trente années au sein du groupe post-punk expérimental The Ex, G.W.Sok s'était prévu un sentier peinard entre l'écriture et les arts graphiques. Des airs free-jazz ou électro le font apparaître en France avec Cannibales & Vahinés, The And et Oiseaux-Tempête. Finalement, l'homme multiplie les projets et se taille une place hors-piste, ce qui a toujours été sa spécialité. C'est ainsi que début 2025, Sopa Boba voit le jour. C'est un projet belgo-néerlandais réunissant G.W. Sok, Jean Vangeebergen (dramaturge) et Pavel Tchikov (Ogives). Ce premier album porte le nom de That moment. C'est une adaptation du texte éponyme de l'autrice moldave Nicoleta Esinencu. Pour ce qui est de la musique, on retrouve bien sûr G.W. Sok au chant, Pavel Tchikov & Stéphane Diskus aux synthétiseurs modulaires, Timba Harris et Nathalie Angélique à l'alto, Maritsa Ney et Roxane Leuridan au violon et Eugénie Defraigne au violoncelle. Mais alors, où est le rock là dedans ? Pas de guitares ? Et une batterie, y a une batterie ? Non, simplement un esprit rock.



Tous les morceaux s'appellent That machin moment ou That truc moment. Je vous fais grâce de vous les citer tous les uns après les autres. En tout les cas, les synthés créent des univers dont il est difficile de s'échapper. Des marches, percutantes et lourdes ; des vagues d'électricité qui font vibrer un chaos puissant et omniprésent. Les machines ont le contrôle pour ralentir à leur guise les battements de cœur de l'auditeur. Soudain, des rebonds électro s'agitent et se cognent. Les échappatoires sont peu nombreux dans cette musique tendue d'urgence. Les "cordes frottées" passent et nous accrochent vite à leur mélodie. Elle est souvent mélancolique, une bougie dans le noir qui vient en opposition à la musique moderne. C'est une rencontre improbable et le mariage est du plus bel effet. Enfin, il y a le spoken word unique de G.W. Sok qui lui permet de s'imposer avec style. Page après page, il déverse sa poésie sans tanguer sous la tempête. Son intensité canalise l'énergie ambiante. Elle peut aussi cueillir à froid pour faire tourner la tête à 360 degrés comme sous l'effet d'une baffe. Aucun doute, nous sommes ici sur un terrain expérimental. Je n'avais pas vu le chemin but That moment...is beautiful.

Julien

Publié dans le Mag #67