Sooma, trio de rock situé à Zurich, a livré en mai dernier un nouvel album intitulé Drü, qui signifie "trois" en suisse allemand. Trois, comme le trio et ce troisième album, on imagine. À moins que cela concerne la Trinité... Bref, ce nouveau disque casse un peu les habitudes du groupe puisqu'il a été fait-maison à 100%, même le label sur lequel il sort est DIY, puisqu'il s'agit de celui du bassiste. Faire un album seul, on sait ça peut être dangereux de par le manque de prise de recul, s'il n'y pas d'oreilles extérieures au projet pour lui donner une direction. Mais à l'écoute de Drü, les gars ont l'air d'avoir défini ensemble une vision unidirectionnelle car ce disque brille par sa cohérence, sa force, son équilibre et une empreinte singulière dans le style qu'il propose.



Sooma, c'est pas mal de noise-rock, ajouté d'une louche de punk et de post-punk, avec un son grunge très 90's. En somme, le groupe peut facilement se retrouver dans une programmation où figureraient, parmi tant d'autres, Truckks (le chant déclamé en français aide à la comparaison), It It Anita et ENOB. Sooma, c'est une rythmique robuste faites de secousses, une basse qui défouraille, et des guitares d'une rage sourde et qui scintillent sans délicatesse. Mais aussi une voix brute et sauvage qui porte, bien placée dans le mix, et qui ne peut laisser indifférent. Le résultat est plus que satisfaisant, d'autant plus que les Suisses prennent bien soin à ne pas nous perdre. En effet, ils ont tendance à s'exprimer par des petites ritournelles très appréciées liées essentiellement aux structures, à l'image de leurs rythmiques répétitives sur lesquels le chant prend le lead, ou leurs refrains plein d'intensité pour libérer une énergie communicative.



La Suisse nous a donné les Young Gods , Brainticket, Celtic Frost, Grauzone, Krokodil, Favez, Knut, Ventura, Honey For Petzi, Kruger, Coilguns, Krokus, Nostromo, Eluveitie, Monkey3, et j'en passe... il faudra désormais ajouter Sooma dans cette longue liste des groupes qui ont fait ou font encore honneur à la scène rock helvétique.

Ted

Publié dans le Mag #61