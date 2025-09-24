Échappés d'Isaac, le guitariste Jean-Christophe Urbain et le batteur Nicolas Brisset ont fondé Sommeil De Brute. En août 2022, ils enregistrent cinq titres, chez eux à Reims, qui seront dévoilés pas mal de temps après, en octobre 2024, par le biais d'une co-production de plusieurs labels dont Araki Records. Sommeil De Brute est donc un duo utilisant le rock comme une sorte de dialogue entre deux instruments. La majorité du temps, ça communique en même temps (heureusement d'ailleurs), mais parfois l'un part avant l'autre, tandis que l'un fini après l'autre. Mais surtout, l'un n'est rien sans l'autre. Le visage rythmique est plutôt tribal et s'émerveille dans la répétition, tandis que la guitare, elle, fait tout l'inverse, elle habille, se noie, nappe, bourdonne, crache et éructe. Les deux se complètent à la perfection et hypnotiseront l'audience par leurs explorations et errances sonores. Il y a chez Sommeil De Brute un côté cabalistique qui nous échappe, comme le nom des morceaux écrits en chiffres romains, même la représentation de la pochette nous laisse quelque peu circonspect quant à sa signification. IS an alternating current nous rappelle instantanément l'expérience auditive vécue à l'époque avec Erba spontanea de Mange Ferraille. Une séance chamanique sans shaman, le chant étant aux abonnés absents.

Ted

Publié dans le Mag #65