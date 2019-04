Aaah... le tout début des années 90's, le rap et la musique électronique explosaient et on se demandait si le rock allait survivre à cette double déferlante. Et avant que le grunge ne rappelle aux b-boys et aux DJs que la guitare avait encore quelque chose à dire, le rock subsistait toujours, mais dans un forme plus pop rock, entre froideur et mélancolie. Les Parisiens de Some Smoking Guys nous font faire un petit voyage en ces temps pas si anciens, avec leur premier album Regular faces. Et ils ont la bonne idée de nous offrir le meilleur des sonorités de l'époque : une partie instrumentale sobre, à la recherche des quelques notes mélodiques et atmosphériques qui suffisent à accompagner un chant torturé et habité. Inspiration 90's, mais avec quelques riffs plus contemporains comme sur "Devil" ou "Shiny day", mais aussi quelques incartades presque electro pop sur "Vision of the past". En conclusion, les 5 gaziers de Some Smoking Guys nous gratifient d'une pop rock intelligente et sombre, accessible, simple mais surtout pas simpliste.

Eric