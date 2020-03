Lors d'une session de studio pour Fragments où officie Tom Beaudouin (guitare, claviers), on imagine bien l'ingénieur technicien producteur batteur chanteur Amaury Sauvé discuter avec lui de musique et de projets parallèles à ses propres activités (As We Draw comme musicien et plein d'autres comme Quentin Sauvé (son frère), Birds In Row, Robot Orchestra, Bison Bisou, Membrane, Plebeian Grandstand, No Vale Nada, The Prestige en tant que graveur sur bandes d'une énergie brute). Mais peut-on imaginer que ce projet qui a vu le jour sous le nom de Soja Triani soit aussi doux et poétique ? Pas de grosses saturations, pas de hurlements noisy, pas de rythmiques haletantes, non, seulement 7 chansons finement arrangées où le rythme et le son des machines habillent des textes en français qui sont mille fois plus proches de l'univers d'Arman Méliès (ou celui d'Etienne Daho) que de n'importe quel groupe précité. Écrit sur quatre années (du fait d'emplois du temps et d'une géographie peu compatibles), cet EP propose de petites excursions dans un monde ouaté, pop, synthétique avec une homogénéité apportée par le ton et le timbre d'un chant qui nous parle parfois plus qu'il ne recherche la pure mélodie. Et si tu découvres le duo avec la vidéo de "Le futur", sache que c'est un des rares titres qui met autant en avant la guitare (c'est dire !). Surprenant et très agréable, Soja Triani démontre que le talent peut se conjuguer à tous les styles et ce n'est pas Miegeville qui dira le contraire.

Oli