Don t Believe the Screen Got to Know 90's Memories Square One Water Rain Human in a Cage Words Ain t Enough Sand Landscape You re Mine Blame It

Difficile de juger un livre par sa couverture. Quand on regarde la pochette de Square one de Soho Riot, on voit des gratte-ciels vus du dessus avec des effets qui donnent une touche assez futuriste à l'image. Le logo de Soho Riot se trouve au centre de cette image, superposé sur des ombres de paysage de villes, un au-dessus (que je n'ai pas su identifier), et celui de Londres en dessous en guide reflet. Par déduction, je suppose que le premier paysage est celui de Manhattan, car il y a un Soho là-bas, tout comme à Londres. Mais je m'égare. La pochette attire donc l'attention, c'est un bon départ, mais elle fait penser à un groupe de prog', qui ont tendance à utiliser ce style d'imagerie.



Cependant Soho Riot, c'est surtout du bon heavy rock made in France (mais chanté en Engliche), avec tous les ingrédients qu'il faut : les gros riffs de guitare, des solos, une basse bien présente, et de la batterie bien solide. Pour ce qui est du chant, on fait face à la voix très puissante d'Edoire Dornier, qui monte plutôt haut dans les octaves. On est projeté dans la cour de jeu des Myles Kennedy ou Bruce Dickinson pour ne citer qu'eux. La recette prend, tout marche, on se retrouve avec une bonne galette. Square one et est "polished" que cela soit d'un point de vue musical ou au niveau production ; j'irai même jusqu'à dire presque parfait de bout en bout. Le groupe n'a pas grand-chose à envier à ses contemporains américains.



Mon seul et principal reproche serait que je trouve Square one un poil générique et peu innovant : une recette connue, mais sûre d'être appréciée, qui ne surprendra pas l'auditeur. Mais bon, je suis un vieux ronchon, et force est à constater que l'on réagit tous différemment à la musique. Perso, j'aime me sentir un peu testé avec une glace au reblochon (si si, j'ai testé) plutôt qu'un steak-frites. Mais comme tout le monde, j'aime mon steak-frites aussi !



Cet album sera certainement au top pour un fan d'Alter Bridge ou Black Country Communion (sans le clavier) qui sont les principales influences que j'ai ressenties au fil de cet album... il y a pire comme références !

Jérôme_tFb