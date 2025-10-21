8 ans séparent la sortie de ce premier album de l'EP précédent, Horse, mais il faut dire qu'entre-temps leur chanteur Mouss a disparu et cet LP lui est tout naturellement dédié. Rest in punk ! Pour se faire entendre, ils ont voulu faire un maximum de bruit (enregistré par Steve d'Albigny, hihi) et ils ont plutôt réussi les chameaux ! Enfin les chamois, on est du côté d'Annecy ici. Même si à l'écoute des 13 titres, on pourrait se croire en Californie au début des années 80 à agiter le drapeau noir ("I finally ate", "Making shit"), ou bien plus au nord, à Oslo dans les 90's avec le death punk de Turbonegro ("Mr Tie", "Golden asshole"). Une chose est sûre, nos quatre lascars (dont l'ancien batteur de Le Réparateur) n'aiment pas les trucs trop tempérés ou tièdes. Ils distillent le chaud et le chaud ("Warm") dans un tsunami de riffs tout autant incisifs qu'abrasifs, avec des guitares bien mises en avant. Chamois est un disque qui peut paraître relativement basique de prime abord, mais qui se révèle finalement bien plus riche et varié que ça, avec une virée punk'n'roll ("Big thumb") qui côtoie les sommets. Pouce en l'air.