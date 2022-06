Bienvenue dans le monde merveilleux de The Smoking Pistols, formation récente (2020) originaire de la Drôme. Un monde dans lequel le savoureux brassage du punk rock, du garage rock et même de la noisy pop fait des étincelles. Et malgré son jeune âge, Sip it for free dont il est ici question est déjà le deuxième EP du quatuor, publié sur le propre label du chanteur du groupe.



À l'écoute des cinq missiles composant Sip it for free que je vous conseille d'ores et déjà vivement, c'est tour à tour les influences des Strokes , de Television et même de Queens of The Stone Age qui prédominent. Le chant envouté de El Tat et les guitares déstructurées de la paire de six-cordistes font ici bon ménage, sous l'œil bienveillant d'une section rythmique sans faille. Ça groove, ça défie les règles de la physique et surtout, ça rafraichit les conduits auditifs. Le son est sec, les guitares incisives, l'ambiance est tendue et les morceaux exécutés avec rage, folie et efficacité, sans pour autant tomber dans le cliché du n'importe quoi. Encore un nom à cocher dans la rubrique "à suivre avec intérêt".

gui de champi