Ce groupe venu de Varsovie et qui sort son premier album tout seul fait du stoner doom sludge. Si tu penses que ces trois styles se ressemblent, tu n'as pas tort mais tu auras compris que même avec 3 adjectifs différents, nos amis polonais sont assez monomaniaques et apprécient particulièrement ce qui est gras, lourd et lent. En moins d'une demi-heure et six titres, on découvre un paquet de nuances de tonalités sombres, entre différents noirs profonds, pas mal de marrons ternes et une collection de gris très foncés. Le chant (en anglais) est caverneux, la basse est oppressante, la batterie frappe très fort et les guitares sont si saturées d'effets que cela rend méconnaissable la plupart des accords, la boucherie est totale et alors que tu penses avoir du mal à encaisser une telle ambiance, le groupe arrête tout pour passer quelques mesures dans une clarté absolue. Ça déconcerte mais le résultat est sublime, surtout avec les couches de crasse suivantes. Dommage que ce procédé ne soit surtout usité sur "Imminent doom", d'autres stratagèmes (accélération du rythme, variation des distorsions) sont à l'œuvre ensuite mais ils se révèlent moins efficaces pour nous bousculer. Néanmoins Total lung capacity ressemble à un premier bien beau pavé balancé dans la mare.

Oli