Avec ses neuf albums, Radiohead a passé son temps à se réinventer. De 1993 à 2016, la formation anglaise a offert à son public des albums concepts. Sans limites dans la création, les musiciens ont navigué depuis un univers post-grunge jusqu'aux sonorités électro. En dehors du projet mère, ils ont presque tous eu une carrière solo. Ce travail en parallèle s'est montré particulièrement florissant pour Thom Yorke et Jonny Greenwood, respectivement chanteur et guitariste de Radiohead. En 2020, les deux compères trouvaient moyens - malgré un contexte covidien - de s'associer dans un nouveau projet. C'est avec la complicité du batteur Tom Skinner (Sons of Kemet) qu'ils embarquaient pour une nouvelle aventure : The Smile. Le trio se fait très vite un nom avec un premier album brillant en 2022, A light for attracting attention. Un nouveau tour en studio permet à la formation de sortir deux opus en 2024. En janvier, Wall of eyes est dans les bacs. En octobre, vient le petit dernier de la famille : Cutouts.



Il en fallait du cran pour se caler derrière les fûts aux côtés des deux forces créatrices de Radiohead. Tom Skinner tient le rôle à la perfection. Ce batteur de jazz et utilisateur fin du contretemps réalise un travail aussi magnifique que discret quand cela est nécessaire. Tout à base de tintements rapides, il dévoile son jeu d'une précision chirurgicale sur "Colours fly" ou "No words". L'album développe des univers différents et Tom Skinner fait preuve d'une aisance déconcertante à passer d'une balade à une transe électro.



Bien sûr, les deux autres musiciens ne sont pas en reste. Jonny Greenwood brille toujours avec sa guitare. Il soutient un rythme très rapide sur "Zero sum". Toujours très précis dans son jeu, il met en évidence quelques influences orientales sur "Colours fly". Les deux compères tiennent toujours devant eux leurs synthés pour nous emmener dans des nappes électro. D'ailleurs, le premier morceau de l'album donne le ton en nous poussant directement dans une mélancolie contemplative. Une recette dont ils connaissent les secrets depuis longtemps. Thom Yorke impressionne toujours avec sa voix reconnaissable entre toutes. Il peut entretenir une lenteur à nous enfoncer dans les limbes ou s'agiter frénétiquement. Peu importe, la beauté réside dans ses compositions comme dans son chant.



Cutouts est un album magnifique fabriqué par des génies. Les musiciens accélèrent et ralentissent à leur guise pour mieux nous transporter. Tout est pesé et déclenché pour que chaque artifice nous emmène dans une nouvelle énergie. Le rêve ou la transe ? Pourquoi choisir, vous aurez les deux ici. Et en un battement de cœur, The Smile vous apporte aussi avec délicatesse une sucrerie. "Instant palm" fait partie de celle-ci. C'est une douceur à écouter mille et une fois les yeux fermés. Et encore, ce n'est pas suffisant...

Julien

Publié dans le Mag #64