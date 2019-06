Chanteur et guitariste de sa formation, Billy Corgan est le liant de The Smashing Pumpkins depuis 1987. Avec de multiples remaniements de musiciens et quelques coups d'arrêt, ce groupe signe pas moins de onze albums studio. Trop occupé à me passer du Nirvana dans les oreilles et en boucle, j'ai rien entendu de Gish (1991) et même de Siamese dream (1993) pendant des années. Mellon collie and the infinite sadness (1995) et de son faussement féerique "Tonight tonight" aura su me faire tendre les esgourdes pour un découvrir l'univers de ce groupe de rock alternatif. L'histoire aurait pu tourner court un soir où claviériste et batteur prennent un poil trop d'héroïne : l'un est incarcéré, l'autre est mort. The Smashing Pumpkins tient debout et sort un remarquable Adore (1998). Machina/The machines of God signe tout de même la séparation de la formation (2000). Dans la même année Machina II/The friends and enemies of modern music est distribué librement sur le site internet du groupe. Après quelques années de silence, The Smashing Pumpkins revient rouge écarlate, brandissant la statue de la liberté sur la pochette du colérique Zeitgeist (2007). Avec 44 morceaux publiés en téléchargement, la route se poursuit avec Teargarden by kaleidyscope (2009), Océania (2012) et Monuments to an elegy (2014). Avec son titre à rallonge, Shiny and oh so bright, vol. 1 / LP: No past. No future. No sun. vient tout juste de sortir (2018).



En guise de première amorce, The Smashing Pumpkins a présenté en juin le titre "Solara". Rien de lumineux dans le clip. C'est en fait une atmosphère froide et tordue qui habitent des images travaillées dans le souci de l'esthétique et de la perfection. Billy Corgan est interné dans un hôpital psychiatrique bourré de clowns complètement azimutés. Il parvient à s'en échapper mais la folie semble s'agiter devant ses yeux jusqu'à ce qu'une porte le ramène proche de ses infirmières pas tout à fait saines non plus. Et pendant ce temps, le morceau monte sous tension. La batterie lâche les chevaux avec ses roulements fracassants. Reconnaissable parmi mille autres, la voix de Billy Corgan emmène le morceau dans la tempête. En matière de rythme, c'est pourtant "Marchin'on" qui atteindra des sommets qu'aucun des morceaux de l'album n'égale.



En septembre, "Silvery sometimes (Ghosts)" laissait transparaître que The Smashing Pumpkins conserve aussi ses touches rêveuses et nostalgiques. Assez posé "Travels" conserve la même idée, tout comme "Alienation". "Knight of Malta" choisit comme première piste du disque révèle en live un manque de dynamisme évident. Les parties instrumentales ne possèdent que peu de relief. Grosso modo, c'est le style de Billy Corgan qui sauve la baraque (enfin sa voix pas ses costumes !). Avec plus de beauté qu'il n'en faut, Shiny and oh so bright, vol. 1 / LP: No past. No future. No sun. se termine sur "Seek and you shall destroy" nerveux et saccadé. Trente-deux années de vie, c'est pas rien. Pourtant The Smashing Pumpkins en ont encore sous la pédale. Preuve en est avec ce dernier album dont seul le titre est trop long.

Julien