Après avoir livré un set monumental au Hellfest 2025, devant une Valley gonflée à bloc malgré une chaleur écrasante, le groupe revient en France pour une nouvelle étape marquante. Direction Saint-Flour et le FuriosFest, où ils clôturent leur saison estivale en beauté. Entre souvenirs brûlants de Clisson, amour du fromage local et énergie brute à partager, les musiciens promettent une fête totale. Avant de retrouver Kadavar en tournée européenne cet automne, Marie, la bassiste de Slomosa, a accepté de revenir sur leurs moments forts. Rencontre avec une formation qui ne compte pas lever le pied de sitôt.

Slomosa Votre dernier concert au Hellfest 2025 a été énorme. Quels ont été vos moments forts personnels de ce set ?

Monter sur scène et voir cette foule immense, c'était irréel. Je crois qu'on n'avait jamais joué devant autant de monde auparavant. Et puis j'adore toujours jouer le dernier morceau du set, "Horses". À ce moment-là, il n'y a plus rien à retenir, je peux tout lâcher.



Comparé à votre dernier passage au Hellfest en 2022, qu'est-ce que ça vous a fait de revenir jouer sous la Valley, mais cette fois en plein air ?

Avant tout, il faisait une chaleur de fou !!! Plus de 30 degrés, c'est brutal. Mais à part ça, c'était génial ! Ça fait vraiment réfléchir quand je repense à 2022. On a fait du chemin depuis, et on n'est pas près de s'arrêter, donc je suis excité de voir où la route va nous mener dans les prochaines années !



La foule à la Valley était énorme, est-ce que vous vous attendiez à un tel monde en arrivant sur le site ?

Je ne savais pas qu'ils avaient déplacé la scène et augmenté la capacité de la Valley. Donc non, je ne m'y attendais pas.



Y a-t-il eu un morceau en particulier pendant le set du Hellfest qui vous a semblé particulièrement intense ou émouvant ?

Je ressens toujours quelque chose de fort en jouant "Battling guns". La chanson porte un message important contre la guerre, et je pense que c'est essentiel de s'exprimer à notre manière là-dessus.



Comment vous êtes-vous préparés pour le show du Hellfest, mentalement et physiquement ?

De la même manière qu'on se prépare pour chaque concert. Jard et moi aimons sauter à la corde, Benjamin fait ses exercices avec une paille dans une bouteille pour échauffer sa voix, et Totto préfère surtout se détendre. Quand l'intro démarre, on fait notre cri de groupe et on monte sur scène.



Beaucoup de fans vous ont découverts grâce au livestream d'Arte en 2022. Vous pensez que la diffusion Arte 2025 aura le même effet et apportera une nouvelle vague d'auditeurs ?

Carrément ! J'espère bien !



Y a-t-il eu quelque chose qui vous a surpris cette année dans l'ambiance ou l'énergie du public ?

Voir le public sauter et partir en pogo sous cette chaleur brutale, c'était absolument badass !!!



Avez-vous eu l'occasion de voir d'autres groupes au Hellfest, et si oui, lesquels vous ont marqué ?

En fait, on n'a pas eu beaucoup de temps pour se balader dans le festival, mais j'ai vu un peu de Tar Pond avant notre passage ! Génial !



Slomosa Le Furios Fest sera votre première fois à Saint-Flour. Qu'avez-vous entendu sur le festival ou le public là-bas ? (le fromage est génial au passage)

Pour être honnête, je n'ai pas entendu grand-chose sur le public de Saint-Flour, mais par contre j'adore le fromage !!!



Qu'est-ce que les fans peuvent attendre de votre set au Furios Fest ? Vous prévoyez des surprises ou des changements par rapport au Hellfest ?

Ils peuvent s'attendre à un show de malade. En plus, c'est notre dernier festival de l'été, donc il va falloir fêter ça ! Fromages et bières !



La setlist sera-t-elle plutôt centrée sur votre dernier album Tundra rock ou mélangée avec des titres du premier album ?

Il y aura des morceaux des deux albums.



Est-ce que vous abordez différemment un festival plus petit comme le Furios Fest par rapport à un énorme événement comme le Hellfest ?

Non, on donne tout, peu importe la taille de la scène ou du public. C'est comme ça que ça doit être.



Ce concert s'inscrit-il dans une tournée plus large ou c'est plutôt une date isolée dans l'été ?

C'est notre dernier festival de l'été, mais on a beaucoup de concerts qui arrivent à l'automne. Quelques festivals en Norvège en septembre, une tournée européenne de trois semaines en support de Kadavar en octobre, puis la Scandinavie en novembre-décembre.



Quelle est votre chanson préférée à jouer en live en ce moment, et sera-t-elle au programme du Furios Fest ?

"Horses", et oui, on la jouera forcément au Furios Fest.



Qu'est-ce que ça représente pour vous, en tant que groupe, de revenir en France pour un autre festival cet été ?

Le public français a énormément de passion et aussi le meilleur fromage du monde. On adore la France et on a hâte d'y revenir !

Merci au groupe et particulièrement à Marie.

Photos : JC Forestier.