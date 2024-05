Si je n'avais pas vu leur bonne prestation en première partie de Grade 2 cette année à La Pêche, j'aurais sûrement été moins enclin à récupérer ce digipak des mains de Nico, le guitariste/chanteur, à la JIMI. Franchement, appeler son groupe Slip quand on a dépassé la vingtaine, perso, ça ne me viendrait pas à l'idée. Bref. J'étais néanmoins dans de bonnes dispositions quand j'ai mis le CD dans ma platine et je dois avouer avoir été encore plus agréablement surpris qu'en live. Il faut dire que non seulement les Franciliens jouent du punk-rock californien, mais du millésimé 92-97. Pas plus, pas moins. Difficile d'évoquer ce Bigger than small sans faire référence à Blink-182 (circa Cheshire cat et Dude ranch), un peu, et NOFX, beaucoup (de White trash, two heebs and a bean à Heavy petting zoo en passant par Punk in drublic). Vraiment, c'est flagrant. De la production, aux riffs, lignes de basse, chant/phrasé, la touche des Caraïbes avec le clavier de Jim Murple Memorial et... ça fonctionne de ouf' ! Tout du moins sur la première partie du disque. J'accroche un peu moins à la fin (reprise des Beatles comprise) mais ça n'est pas déplaisant. Le début en revanche me fait l'effet d'une véritable madeleine de Proust et me renvoie à ma chambre d'ado dévorant les Punk Rawk Mag.