Ummon It's coming... Thousand helmets of gold Citadel on a satellite Hyperion Altitude lake Sonar Dark was space, cold were the stars Aurore aux confins Son dông's cavern Lions, tigers and bears

Est-ce que le rock vertigineux des Oh Sees te fait frémir ? Est-ce que les passages spaciaux et progressifs d'Amon Düül II ou Black Mountain te parlent concrètement ? Est-ce que tu aimes vibrer sur les riffs stoner de Sleep ou All Them Witches ? Si tu réponds par l'affirmative à toutes ces questions, alors sois sûr que Ummon deviendra assez vite ton album de chevet, et risque de le rester un bout de temps ! Le troisième disque des Toulousains Slift est sorti en février chez Vicious Circle, un label qui a décidément le nez fin pour nous dégoter de pures merveilles musicales (le dernier The Psychotic Monks en est un bon exemple). Album concept, Ummon a été bâti comme une BO d'un film qui n'existe pas, "une odyssée onirique qui met en scène les Titans, leur exil vers les confins de l'espace à la recherche de leurs créateurs, et le retour du Titan Hypérion sur Terre", pour reprendre mot pour mot le dossier de presse envoyé par le label.



La magnifique pochette illustrée par Caza (Métal Hurlant, Pilote, Les Humanoïdes Associés), aurait dû d'ailleurs nous mettre la puce à l'oreille, les gars sont fans de science-fiction et leur musique reflète totalement ce voyage cosmique et une certaine idée de l'imaginaire. Avec Ummon, on se croirait revenu à la bonne époque 70's où le rock en roue libre mettait sur orbite ses étranges sonorités de claviers et de guitares. Totalement psyché et acide, le son dense des Slift nous amène, via des plages relativement étendues, vers des contrées diverses qu'on connaît bien chez le W-Fenec, zigzaguant entre stoner-rock, prog-rock, kraut-rock, psych-rock, garage-rock, blues-rock et space-rock. Rien que ça ! À travers cette œuvre démoniaque, Jean (guitare, voix et synthés), Rémi (basse) et Canek (batterie) font preuve d'une merveilleuse maîtrise. Reste maintenant à te poser, lancer l'album, te concentrer, et de faire appel à ton imagination pour sortir les plus belles images de cette bande son d'une autre galaxie.

Ted