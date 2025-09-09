Neuf ans. C'est le temps qu'il aura fallu attendre pour que Skunk Anansie revienne enfin avec The painful truth, un septième album qui marque un tournant décisif dans leur carrière. Plus qu'un simple retour, cet opus est une véritable déclaration d'intention : puissant, incisif et terriblement actuel. Loin de se reposer sur leurs lauriers, Skin et sa bande ont traversé une période de doutes et de remises en question. Parentalité pour Skin, maladie pour Cass, départ de leur manager... autant d'épreuves qui ont failli faire vaciller l'existence même du groupe. Mais Skunk Anansie ne connaît qu'une seule réponse aux incertitudes : la musique. C'est dans une retraite post-COVID en pleine campagne anglaise que le quatuor a retrouvé son âme et forgé un album brûlant de sincérité. « Je ne me soucie pas d'avoir été énorme dans les années 90 », affirme Skin. Elle poursuit : « Créativement, c'est sans importance, car dans ma bible du rock, le premier commandement stipule : Si tu te reposes sur tes lauriers, tu dépériras artistiquement, musicalement, mentalement. Et puis financièrement ».



Dès les premières notes du titre qui ouvre l'album et qui a servi de single avant la sortie, "An artist is an artist", on retrouve la patte inimitable du groupe : un rock acéré, porté par la voix toujours aussi habitée de Skin. Le morceau se veut à la fois provocateur et cathartique, avec une énergie new-wave aussi tranchante que fédératrice. Vient ensuite "This is not your life", un titre percutant qui oscille entre urgence punk et mélodies aériennes. "Shame" et "Lost and found" dévoilent quant à eux une facette plus introspective du groupe, avec des arrangements subtils et une tension émotionnelle à son paroxysme. Mais c'est avec "Cheers" (également sorti en single) que Skunk Anansie frappe un grand coup. Ce single, taillé pour la scène comme nous avons pu le voir à l'Olympia, repose sur un groove imparable et un refrain euphorisant qui s'imprime instantanément en tête. Un véritable hymne au dépassement de soi, où Skin prouve une fois de plus qu'elle est l'une des frontwomens, voire la frontwoman, les plus charismatiques du rock. La production, confiée à David Sitek (TV On The Radio), insuffle une modernité indéniable à l'ensemble. Les textures sonores se font plus riches, les structures plus audacieuses, et pourtant l'identité du groupe reste intacte. "Animal" et "Fell in love with a girl" en témoignent, avec leur alternance de passages viscéraux et de montées mélodiques saisissantes. J'ai eu la chance de voir "Animal" en live à l'Olympia, et ce fut une véritable déflagration sonore. Entre les riffs acérés d'Ace, la batterie de Mark et l'atmosphère rouge sang créée par les lumières, l'expérience était aussi bestiale qu'hypnotique et gageure, nous ressentons la même chose en écoutant le disque. Enfin, "Meltdown" clôt l'album sur une note explosive, synthèse parfaite de ce que Skunk Anansie sait faire de mieux : un rock viscéral, sincère et profondément humain.



Avec The painful truth, Skunk Anansie ne se contente pas d'ajouter un album à sa discographie. Le groupe signe ici une œuvre essentielle, une réponse sans concession à un monde en perpétuelle mutation. Ce n'est pas un retour nostalgique, mais une renaissance. Et si Skin affirme que c'est leur meilleur album à ce jour, difficile de la contredire. Tout simplement, parce qu'il est puissant, inspiré, et prouve que Skunk Anansie est toujours aussi pertinent en 2025.