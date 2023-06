Alors que le nouvel album de Skald n'est pas encore dans les bacs, c'est son géniteur, Christophe Voisin-Boisvinet, qui nous accorde un peu de son temps pour faire les présentations avec ce peuple invisible qu'est Huldufólk.

Qu'est-ce qui est à l'origine du goût pour cet univers nordico-historique ?

Depuis l'enfance, je m'intéresse à l'histoire ancienne, né dans une région de France ou ou il y a beaucoup de ruines de château fort qui ont été érigés pour contrer les invasions des "Hommes du Nord" la période viking m'a happée très jeune. Plus globalement, le nord me parle, tous les nords, comment les hommes vivaient ensemble auparavant à un temps où le niveau des mers était plus bas ? Quelles étaient leurs récits, leurs légendes, leur rapport à la nature?



L'artwork de ce nouvel album ne montre aucun membre du collectif, il n'y a plus besoin de présenter une allure viking ?

Le premier album parle de mythologie nordique, de magie nordique, le second de civilisations nordiques englouties, le nouvel album d'un peuple invisible, Skáld ne fait pas de reconstitution Viking, les costumes nous aident à évoquer une époque lointaine, à fantasmer un passé. J'avais envie pour l'artwork d'Huldufólk d'une cover rendant hommage aux illustrateurs comme John Bauer ou Kay Nielsen, un artwork plus conceptuel, plus proche de Skáld qui n'est pas un groupe conventionnel mais une aventure à géométrie variable.



Comment se fait la sélection de ceux qui intègrent le collectif ?

Pour cet album, le désir était d'avoir face à face un chœur féminin et un chœur masculin, j'ai réuni pour rentrer en studio des chanteurs/chanteuses aux timbres complémentaires, et des instrumentistes évoquant l'ancestral, le plus important est que ceux qui intègrent l'aventure aient envie de ce collectif et de travailler avec moi.



À quel point c'est difficile d'écrire dans une langue ancienne ?

Plus intéressant que difficile, je me fais aider de linguistes, d'adaptateurs, pour à la fois respecter les textes anciens, les prononciations, mais aussi pouvoir développer un sens plus personnel dans les textes.



Comment se déroule le processus de création, les musiques viennent avant les paroles ?

Certaines fois, les musiques existent avant les paroles, ou les paroles ne me plaisent plus et j'adapte un nouveau sujet, mais je préfère vraiment partir d'un texte et le mettre en musique, les mélodies s'imposent, c'est un procédé plus magique.



Des choses sont modifiées en studio ou tout est très préparé avant l'enregistrement ?

Je prépare et joue beaucoup de choses avant, j'enregistre des voix témoins et écris les arrangements vocaux, enregistre dès le début la plupart des percussions, mais le process créatif a lieu plutôt après les enregistrements, les titres peuvent prendre réellement leur forme définitive à ce moment, tout devient possible avec la matière enregistrée, je sais exactement quoi enregistrer ou retirer pour finaliser les titres.



Il y a deux reprises à la fin de l'album, pourquoi avoir choisi Rammstein et The Cure ?

L'idée était d'inclure à la fin de l'album, après le petit interlude "Sortilège", deux titres qui soient dans le thème de l'album, la forêt, la possession, la perte de repères ... "A forest" s'est imposé et conclue l'album comme je le voulais avec cette ambiance mystérieuse, et nous avions très envie d'enregistrer une version de "Du hast" avec seulement des instruments acoustiques sans pour autant perdre l'énergie de ce titre, il n'y a pas énormément de reprises de "Du hast", le challenge était intéressant.



C'est le moment des statistiques sur les plate-forme de streaming, la plus grosse communauté de fans de Skald est française ?

Les US représentent la plus grosse communauté pour Skàld, et la France en deuxième position.



Les reprises sont aussi là pour toucher un autre public ?

Skàld s'adresse à un public large, nous avons été surpris de constater pendant la tournée européenne que le public était très mélangé, pagan, metal, viking, cosplay, mais aussi famille, tous les âges, tous les styles, il y avait cette reprise "Joga" de Björk sur le premier album qui a été appréciée et nous a amené à enregistrer notre version de "Seven nation army" qui est le deuxième titre de Skáld le plus écouté aux US.



Si Skáld pouvait faire la musique d'une série, ce serait laquelle ?

Peut-être la musique d'une série qui n'existe pas encore, sur les Trolls...



Le collectif a du dépasser les espoirs imaginés en 2018, alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2023 ?

Beaucoup de concerts, partout dans le monde (c'est prévu :-) de belles collaborations sur les prochains albums...

Merci Christophe et Skald, merci aussi à Elodie (Agence Singularités).

Photo : Die Frau

Oli