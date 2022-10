L'amour entre métalleux et vikings se confirme été après été, et même armés de Winter songs, les Skald ont réussi à ensorceler le Hellfest, retour à chaud sur leur prestation...

Skald au Hellfest 2022 Ça fait quoi de jouer "en même temps", ou presque que Social Distortion, Deep Purple, Sepultura ou Ghost ?

Partagé entre l'envie de voir ces concerts et le coté flatteur d'envoyer du son en même temps. On se demande aussi combien de festivaliers splittent les sets pour essayer de voir un maximum de groupes.



Vous avez pu voir des concerts sur cette journée ?

En peu de temps, il y a eu Rival Sons, la performance préférée de Julien, Alestorm à notre arrivée, Airbourne à notre départ, Sepultura sous l'Altar juste avant nous sous la Temple, Ghost , ça joue partout, une claque toutes les heures !



Vous imaginiez être une des "stars" du Hellfest au moment de monter le groupe ?

Une "star" du Hellfest certainement pas ! Ce n'est que la seconde apparition de Skáld au Hellfest, la réaction du public était plus forte encore que la première fois. C'est étonnant en jouant une musique totalement acoustique, éloignée des codes du metal, de sentir cette attente et cette envie de voyager avec nous.



Vous aviez déjà joué en 2019, la prochaine fois, ce sera sur une Mainstage ?

Pourquoi pas, la Temple est parfaite pour une communion chamanique. Tout le monde sous le même toit, mais une Mainstage nous en rêvons tous !



Vous avez senti une différence vis-à-vis du public, entre celui d'avant la pandémie et celui d'aujourd'hui ?

Impression que tout le public du Hellfest a changé, un besoin de se retrouver, de partager ces concerts, les sourires ne sont pas tout à fait les mêmes, on sent qu'il y a eu manque et frustration.



Skald au Hellfest 2022 Le folk viking est particulièrement acoquiné au métal, vous avez une explication ?

Les sujets, les textes autour de la mythologie nordique, des Vikings et du paganisme, utilisent les mêmes références, les publics metal et pagan folk ont envie de voyager dans les mêmes aventures fantasmées, hors du temps, puissantes. Ce sont pourtant deux styles musicaux différents.



Ça vous dirait de jouer aux Francofolies ?

Ça nous dirait de jouer partout ! Devant tous les publics ! La musique de Skáld peut s'adresser à tous les festivals, des plus familiaux aux plus spécialisés, chanter dans une langue morte n'est pas un frein.



Qu'est-ce que le Hellfest a que les autres festivals n'ont pas ?

Le Hellfest ressemble plus à une ville qu'à un festival, un univers singulier, très travaillé, sur un site immense et pourtant très cohérent. C'est immersif, et le site change de visage au fil de la journée, pas l'impression que ce soit poussé à ce point dans les autres fests.



Vous aviez travaillé un set particulier ou c'est un concert comme les autres ?

Le set est plus court, les titres les plus calmes ont été mis de coté, c'est la seule différence.



L'an dernier on a eu des Winter songs, vous n'avez rien de prévu pour l'été ou pour l'automne pour accompagner la tournée ?

(Rires) Nous sommes en studio, il est fort possible qu'il y ait une surprise juste avant la tournée d'automne, fort possible...

Merci Elo, merci Skald et merci David Barrault.

Oli