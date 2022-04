Ils sont forts ces Vikings français ! Alors qu'ils ont sorti un album l'an dernier à la fin du mois d'octobre, ils nous sortent un EP "bonus" un an plus tard. Le truc est intitulé Winter songs alors qu'on sait très bien que les gars ne feront jamais dans l'estival, leur kiff, c'est la neige, le vent, le froid, certainement pas les primevères, la garrigue ou les pins parasols. Ce maxi est composé de trois inédits et de deux versions "intimes" de deux de leurs meilleurs titres ("Rún" paru sur Vikings chant et le sublime "Grótti" paru sur Vikings memories dont la Lyric Video permet de chantonner du vieux norrois, ne t'en prive pas en fin de soirée...). Ces versions "light" ne sont pas exceptionnelles, elles n'intéresseront que les inconditionnels du combo voulant se sentir plus proches de la voix de Justine.



"Jólanótt" célèbre le jour le plus court de l'année, le retour attendu du soleil se fait avec une mélodie douce et dynamique, on se fait encore une fois accrocher et il est difficile de se défaire de cette petite mélopée. Plus épuré, "Villeman og magnhild" est axé sur le chant et quelques percussions, c'est assez shamanique et les autres instruments ne sont là que pour mettre en avant la délicatesse de la voix, c'est certainement pour cette raison que les deux versions allégées de "Rún" et "Grótti" sont placées juste après. Pour finir, on peut comprendre que "Þat mælti mín móðir" ne soit qu'une chute de l'album, titre assez court où le rythme est martelé, c'est surtout un chant qui n'apporte que peu de magie à l'aune de "Jólanótt". En tant qu'EP pour les convertis, Winter songs fait le job, l'artwork est très réussi (sans contestation le plus beau des productions du combo), les deux premiers inédits valent le coup et les trois autres pistes assurent le fan service. Pour les néophytes, mieux vaut commencer par les classiques (perso, je me remets un petit "Grótti"...).

Oli