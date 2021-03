Skáld est un projet particulier car il s'articule autour d'un producteur amateur de sons ancestraux et de chanteurs aux timbres marqués, c'est également une idée qui surfe sur la vague Heilung et l'attrait du public pour une folk à la croisée des chemins entre contrées lointaines et voyages historiques. Une musique atypique, des déguisements et des instruments rares assurent le succès en festival où il fait toujours bon passer un moment hors du temps mais également dans les bacs. Skáld enchaîne donc un deuxième LP après la réussite de Vikings chant en 2018, cette fois-ci place aux "souvenirs vikings" même si le style n'a pas changé (malgré le départ d'un chanteur).



Avec d'un côté une technique vocale irréprochable (et impressionnante, la polyphonie est plus que maîtrisée) accompagnée de sonorités tant soyeuses qu'harmonieuses et de l'autre une ambiance qui nous emporte ailleurs, on comprend que le groupe charme au-delà des inconditionnels du vieil islandais (langue dans laquelle les textes sont écrits) et du folklore scandinave alto-médiéval. Portés par une dynamique ultra puissante, certains titres ("Jörmungrund", "Grótti") donnent envie de rejoindre le premier drakkar pour partir voguer à l'aventure, même si cette dernière ne sera pas de tout repos, on peut espérer vivre des moments d'une beauté éclatante ("Fimbulvetr", "Sólarljóð"). Pour peu que tu sois amateur d'heroic fantasy (Tolkien, Martin, ...) et/ou sensible aux univers chargés de légendes (les vikings et par extension tous les peuples à dimension chamanique), tu imagineras facilement des images sur cette musique qui semble écrite pour habiller un conseil des elfes chez Elrond, un débarquement fer-né ou un long plan sur le regard de Ragnar.



Profitant de l'intérêt depuis quelques années pour un monde lointain et attirant, les Skáld poursuivent leur travail de guide en pays norrois et avec leur talent vont certainement convertir d'autres âmes à cette culture.

Oli