SIZ c'est l'autre groupe de Sylvain, bassiste de TH da Freak et acteur du collectif Flippin' Freaks, qui dynamise bien la scène bordelaise indie/rock/slacker/shoegaze/truc depuis plusieurs années maintenant. D'abord projet solo, puis incorporant divers membres, le line-up semble s'être stabilisé sur ce deuxième joli LP violet translucide, qui aura mis un peu de temps à sortir. Les aléas classiques d'un groupe indé, à l'aune du retour du vinyle sur lequel s'engrossent les majors squattant les presses. Je ne suis ni aveugle, ni sourd, et quelques secondes à peine de "It's over" auront suffi à me convaincre de m'intéresser davantage à ce groupe, et ce disque. Blind fleure bon le rock grungy des 90's, Nirvana en tête, forcément, mais j'entends aussi un peu de Silverchair dans la deuxième partie de "Eyes don't lie" (vous vous rappelez sans doute de ces charmantes têtes blondes), plus récemment Superheaven, ou encore Hotline TNT, inconnu pour ma part mais mentionné dans la bio. Oscillant sans cesse entre un déluge de riffs abrasifs et dissonants (comme dans "Ooook") et des refrains accrocheurs, la pop ultra saturée de SIZ fait mouche à tous les coups et lui permet de sortir du lot de ce courant shoegaze qui a le vent en poupe (et beaucoup de suiveurs), voire même d'être un phare ("Illuminated") pour les autres. Encore un bon plan, j'ai envie de dire "bon tuyau", en provenance de chez Howlin' Banana !