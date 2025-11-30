Cela fait plus de 20 ans que nous connaissons Shanka. Après le départ de son précédent groupe, il a souhaité repartir d'une page blanche. Nouveau départ, nouveau son mais toujours avec ce côté jovial et intègre.

Sixpenny Millionnaire Comment définirais-tu aujourd'hui le son de Sixpenny Millionnaire, ce mélange unique de blues brut, de hip-hop et d'énergie urbaine ?

C'est un mélange de delta blues, de rock et de hip-hop. J'ai finalement réussi à allier trois de mes passions même s'il y en a d'autres ! ... Le but était de proposer quelque chose de relativement nouveau, tout en s'appuyant sur le jeu de guitare le plus traditionnel et "oldschool", en essayant de réinventer le concept du one-man band. Il y en a beaucoup, et d'une manière générale je n'aime pas la compétition, donc je m'efforce de créer ma propre catégorie.



Être seul sur scène avec des machines, ça change beaucoup ta manière de jouer et d'échanger avec le public, non ?

Effectivement, c'est un rapport au public et au fait de jouer de la musique qui est très différent. Par exemple, le fait de contrôler tout seul la musique a un côté très ludique qui peut s'avérer communicatif ! Si je décide de doubler un bridge parce qu'il met l'ambiance ou si je veux faire un solo de 10 minutes, je peux le faire sans rien demander à personne... C'est assez jouissif. Par ailleurs, mon setup est réellement une extension de mon chez-moi. Le fait d'inviter le public à rentrer dans ce petit bout d'intimité crée un lien assez fort et nouveau pour moi.



Tu as ouvert pour Blue Öyster Cult à l'Olympia, un public plutôt classique. Comment as-tu abordé ce défi ? Gros défi d'ailleurs pour un troisième concert, non ?

C'est sûr, j'avais de l'appréhension car le projet était supposé écumer les bars avant d'en arriver là... Mais heureusement je suis très bien entouré et j'ai quand même un peu de métier donc tout s'est bien passé. Ceci dit, j'ai quand même eu un peu de stress en amont, qui s'est évaporé dès que j'ai constaté que le public de BÖC était plus que réceptif à ce que je fais ! Les premières parties, ça n'est pas évident, surtout devant une audience composée d'aficionados, mais quand on arrive à convaincre c'est purement grisant.



Tu sembles privilégier l'authenticité et l'intégrité artistique plus que la quête de la notoriété. Comment réussis-tu à rester fidèle à ça ?

Ça peut paraître paradoxal de dire cela, mais je ne cherche vraiment pas la lumière. Le truc, c'est que quand tu lances un projet musical, la scène est incontournable pour le développer... Donc comme qui dirait, "On prend sur soi et on y va !" Par ailleurs, j'ai réussi au fil des années à me construire une grande liberté d'action en multipliant les activités musicales. Par exemple, mon métier de "prod-compo" en musique à l'image m'a permis de quitter No One Is Innocent sans me mettre en danger financièrement quand la situation liée aux mensonges du chanteur sur les accusations de VSS dont il faisait l'objet est devenue insupportable. Tout le monde n'a pas eu cette chance dans l'équipe.



Sixpenny Millionnaire En 2018, tu as sorti un album avec Greg Jacks sous le nom The Dukes, intitulé Sixpenny millionaires. Quel lien fais-tu entre cette collaboration et ton projet solo actuel ?

En fait, c'était le titre d'une chanson de l'album de The Dukes qui n'est jamais sortie suite au décès de notre producteur Kato Khandwala. Cette chanson, "SixPenny millionaire ", au passage pour le nom du projet, j'ai rajouté un "N" à Millionaire pour l'écrire à la française, je la voulais comme un genre de comptine urbaine sur fond de blues déjanté à la Bob Log III. Ça préfigurait déjà mon envie de retourner au blues, donc je n'ai fait que continuer mon parcours musical.



Qu'est-ce qui a déclenché ce retour ?

J'ai 45 ans cette année et mon retour au blues correspond aussi à un sentiment un peu désabusé. J'ai pris beaucoup de recul sur le milieu de la musique et la vie en général, cette forme musicale se prête bien à l'expression d'une certaine usure subie. Mais mon but était surtout de retrouver du plaisir en faisant de la musique, ce qui s'est passé avec No One m'a quand même bien miné et j'avais besoin de me reconnecter à mon instrument et à la création.



Sur scène, on te voit utiliser des objets comme un vieux téléphone orange ou une boîte de beans Heinz. Quelle histoire racontent ces accessoires ? Comme avec ton précédent groupe, on te voit chanter "dans ta guitare", c'est une guitare sur mesure ? Tu parles il me semble de "Shanka caster" ?

Mon but était de mêler un système digital assez poussé techniquement afin de contrôler au mieux la musique et des éléments analogiques, comme par exemple cette boîte de beans transformée en shaker et ce vieux téléphone à cadran par lequel passe le son de ma guitare pour des effets de stutter. Le message est simple : on peut faire de la musique avec n'importe quoi, sans avoir à débourser des sommes folles. Il y a beaucoup de recyclage dans mon setup, comme ces caisses à pommes transformées en stage rack à la pointe de la technologie ! Pour le chant dans la guitare, ça a commencé avec The Dukes : j'étais frustré de ne pas pouvoir me déplacer pendant que je chantais, j'ai donc conçu avec Roadrunner Guitars une guitare dotée d'une cellule de micro pour harmonica dans laquelle je pouvais chanter. C'est devenu un peu mon gimmick, l'homme qui hurlait à l'oreille des guitares en quelque sorte... Pour la Shank-o-Caster, c'est une guitare réalisée par le luthier et ami Roger Daguet, qui reprend les caractéristiques des "super-Strats" de mon adolescence, avec quelques originalités, comme par exemple un type de vibrato complètement inédit et conçu par Roger.



Ligerie, luthier français, avec qui nous avons échangé sur les réseaux après l'Olympia adore ton style. Tu aimes le made in France pour les guitares ?

J'adore, je trouve que nous avons dans notre pays un ensemble de luthiers au talent et aux compétences incroyables. C'est pour cela que j'aime travailler avec eux sur des instruments d'exception... Tellement exceptionnels qu'ils en deviennent invendables dans mon cas, puisqu'ils sont très spécifiques !



Sixpenny Millionnaire Tu as choisi de sortir tes deux EP en vinyle. Est-ce un choix symbolique, un retour à l'analogique ou une façon de ralentir face au tout-digital ?

Alors en réalité, le premier EP déjà sorti et celui à paraître seront regroupés sur un seul vinyle. En effet, faire presser un EP revient trop cher et perdre 5 euros par disque n'était pas une option... Donc un peu de patience ! Mais c'est important d'avoir un support physique. Déjà que la musique n'est que de l'air en mouvement, si en plus on n'a plus rien de concret à se mettre dans les pattes, c'est quand même dommage !



Après toutes ces années sur scène, qu'est-ce qui te pousse encore à créer et à te produire aujourd'hui ?

Bonne question, je crois que j'aime souffrir.



Des projets pour la suite ?

Je vais continuer à développer ce projet à mon rythme, sans me presser, et on verra où ça mène. Mais je vois déjà une évolution musicale très excitante dans les titres du prochain EP, j'en joue déjà pas mal sur scène, donc c'est motivant !



Le mot de la fin ?

Le monde de la musique est un peu comme un long couloir sombre et humide sentant la pisse et le moisi, peuplé de drogués, de prostituées sous crack, de dealers véreux et de malades mentaux. Mais il y a aussi des mauvais côtés.

Merci à Shanka.

Photos : JC Forestier