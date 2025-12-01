Il est 19h25 quand je m'engage dans la rue Caumartin, l'entrée des artistes de l'Olympia à peine visible derrière les allées de fans venus pour Blue Öyster Cult. Moi, ce soir, je suis là pour le premier round : Sixpenny Millionnaire, le projet solo de François "Shanka" Maigret, dont l'EP Grime pusher m'avait électrisé à sa sortie.

Sixpenny millionaire À l'entrée du parking, je croise les silhouettes familières d'habitués du rock français mais surtout, j'aperçois Shanka, concentré, cigarette entre deux doigts, à deux mètres de la sortie backstage. Petit signe de tête, il répond d'un sourire en coin, calme et dans sa bulle. Ce mec a toujours dégagé une élégance discrète, mélange d'humilité et de maîtrise. À l'intérieur, première claque : Olympia en configuration assise. Rangées de fauteuils rouges impeccables, pas de pit photo, pas de zone d'agitation. L'ambiance est feutrée, presque cérémonieuse. Je tente ma chance au ras de la scène, là où d'habitude s'accroupissent les photographes, mais très vite je comprends : l'angle est bouché, la lumière est contre moi, littéralement. Un spot blanc statique éclaire l'arrière-scène, pile derrière Shanka. Sa silhouette se découpe comme une ombre chinoise. Ça va être un enfer à shooter, mais visuellement, c'est fort. Je me rabats sur un siège libre en plein centre au milieu de la salle au niveau de l'allée centrale. Et là, jackpot : mon 70-200 mm me permet de travailler sans bouger, entre gros plans sur ses mains ou son harmonica, et larges cadres capturant le dispositif scénique. Car oui, Shanka joue seul, mais dans un décor aussi sobre qu'efficace : une guitare, un pédalier, un micro intégré à l'instrument, un vieux téléphone orange en guise de talkbox, et une boîte de conserve turquoise Heinz Beanz, posée sur une caisse de bois où brille le logo lumineux 6PM. Un théâtre du rock moderne en miniature.



20h tapantes. Les lumières baissent. Une intro discrète se fait entendre, à peine plus qu'un bourdonnement. Puis c'est l'explosion feutrée de "Fade out" / "Fade in", premiers titres de l'EP, joué ici avec une tension contenue, comme un uppercut qui ne cherche pas à impressionner mais à frapper juste. Sa voix passe d'un filet parlé à des cris abrasifs, ses riffs surgissent en strates. Il crée ses propres boucles en temps réel, parfois à l'harmonica, parfois en percutant sa guitare ou en soufflant dans le micro intégré. Un homme-orchestre cyber-blues, façon Tom Waits qui jammerait avec Trent Reznor.

Le public, assis et bien peigné, semble d'abord observateur. Moyenne d'âge : 60+, vestes en tweed et tee-shirts collector de Blue Öyster Cult mélangés. On sent que ce n'est pas leur zone de confort. Mais "A reason to H8" vient remuer les lignes. Le titre, plus électro-indus, frappe fort. La version studio est un duo avec Dirty Deep, ce soir, Shanka l'assure seul, en superposant une ligne vocale saturée à un riff poisseux. Et ça fonctionne. Je vois deux hommes au balcon commencer à hocher la tête. "Fever" poursuit dans une ambiance moite, presque suffocante. Le morceau a un parfum de menace lente, comme un western urbain joué au ralenti. Avec "Cold blood", il sort les crocs. Le morceau devient un mur de fuzz et de saturation, mais contrôlé à la milliseconde. Il monte, retombe, relance. À ce moment précis, le contraste entre la violence contenue du son et le silence presque religieux du public crée une tension rare. Et puis arrive le clou du set : "Sixpenny millionnaire", morceau-titre, monstre hybride qui résume le projet. Ça groove, ça cogne, ça halète. Il y a des cassures de rythme imprévues, des échos de blues rugueux et de rock garage trituré par des machines. Il y a aussi de la grâce : dans la posture, dans l'intention, dans le refus du spectaculaire pour le spectaculaire. Shanka ne cherche pas à séduire, il propose un univers entier, dense, brut, sans mode d'emploi.



Le set se termine sans rappel, sobrement, comme il a commencé. Une demi-heure de live réduite à l'essentiel. À peine la dernière note envolée que la salle applaudit franchement. Pas de cris, pas de standing ovation factice, mais une adhésion respectueuse, presque étonnée. Certains sourient, d'autres discutent déjà des pédales utilisées. C'est ça, un bon set d'ouverture : pas juste remplir le temps, mais ouvrir les oreilles, et parfois les esprits. Sixpenny Millionnaire, ce soir, a démontré qu'il n'était pas juste une parenthèse solo de plus. C'est un projet pensé, incarné, et terriblement moderne. À la croisée du blues, de l'indus, et du spoken-word, Shanka réinvente les règles du jeu sans les violer. Et dans ce temple qu'est l'Olympia, il n'a pas été un invité : il a été un hôte temporaire d'un monde parallèle, posé là, sur scène, avec sa canette turquoise et ses riffs brûlants. Mission accomplie.



blue oyster cult On les croyait presque relégués à l'histoire du rock. Mais c'est mal connaître Blue Öyster Cult, ce groupe... culte né sur la côte Est américaine, dont les riffs et les visions cosmiques hantent les scènes du monde entier depuis plus d'un demi-siècle. Ce soir, à l'Olympia, les vétérans de Long Island sont venus rappeler que le rock n'est pas qu'affaire de nostalgie. C'est un art de la persistance. Une intro inattendue sur le thème de Blade Runner, nappes synthétiques et dystopie cinématographique en guise de prélude : l'ambiance est posée. Puis, sans un mot, les premières mesures de "Transmaniacon MC" s'abattent comme une sentence. Le public - un mélange de chevelures argentées, de tee-shirts élimés et de curieux de tous âges (après 60 ans) - entre immédiatement en communion. Le set s'appuie largement sur les fondations de leur légende, avec "Before the kiss, a redcap" et "I'm on the lamb but I ain't no sheep", deux extraits de leur premier album de 1972. La formation actuelle, soudée autour des deux piliers Eric Bloom et Buck Dharma, déroule avec rigueur. Et si Bloom, un brin théâtral, se permet parfois quelques gestes datés - une manière un peu scolaire de désigner chaque recoin de la salle à coups d'index levé - cela fait partie du charme d'un groupe qui n'a rien à prouver. Il faut néanmoins avouer que le concert est comme un bon diesel et a mis quelques morceaux avant de trouver un rythme de croisière un peu punchy. Le claviériste et guitariste Richie Castellano, impeccable toute la soirée, affiche un pansement blanc sur le front. Une chute, une maladresse en coulisses ? Rien ne sera dit. Mais le musicien, stoïque, assure son rôle avec classe, notamment sur une version élégante et sans saxophone de "Shooting shark".



L'alternance entre classiques et raretés réjouit les fans. "Dancin' in the ruins", "Cagey cretins", et l'immense "Flaming telepaths" se succèdent avec une intensité intacte. Sur "Hot rails to hell", Castellano passe au chant principal, apportant une fraîcheur bienvenue. Puis vient "Astronomy", qui enveloppe l'Olympia d'une lumière noire. Hypnotique. On retiendra aussi "Tainted blood", tirée de l'album The symbol remains de 2020 preuve que BÖC n'est pas figé dans l'ambre, et qu'il continue de produire des morceaux d'une belle ambition narrative et mélodique. Le triptyque final - "Godzilla", solo de Buck Dharma, et l'indispensable "(Don't fear) the reaper", enrichi ce soir par la présence humoristique d'un roadie à la cloche - vient rappeler la puissance intacte de leur mythe. Mais c'est le rappel qui scelle la soirée. "Dominance and submission", rare en live, puis la sublime "Perfect water", toute en nuances. Enfin, "Cities on flame with rock and roll", chantée avec rage par Eric Bloom, qui s'autorise un passage derrière la batterie pour frapper un crash supplémentaire au pont, ravissant les puristes en quête d'authenticité et de spontanéité. Pas d'écran géant, pas de mise en scène surchargée, ni d'effets pyrotechniques. Juste cinq musiciens, une discographie impressionnante et une envie palpable de jouer. Blue Öyster Cult ne fait pas que survivre, il transcende le temps, entre vision vintage et maîtrise absolue. À l'Olympia, ce 2 juin, il ne s'agissait pas de rock'n'roll d'antan, mais de rock d'éternité.

Merci à Shanka et Veryshow pour le pass photo. La bise à "Maître Popy" et Gaël qui eux sont innocents mais nous manquent.

Photos : JC Forestier