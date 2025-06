Le trio n'est pas le plus prolifique du circuit stoner instrumental et ne nous offre un album que tous les 5-6 ans. Pas ouf même si la qualité est toujours au rendez-vous, on ne peut pas en dire autant du soleil par chez mois qui, non seulement ne se pointe même pas six mois par an, mais en plus y va mollo sur les rayons. Derrière l'apparente morosité de la pochette se cache un album opus riche en couleurs et plutôt lumineux, le paysage affiché étant rapidement envahi de monstres de toutes natures, des Creatures aux noms évocateurs qui servent de titres aux différents morceaux.



Si quelques dénominations sont assez vite repérées sur le dessin ("Shai hulud" le ver des sables de Dunes, la bête de "Gévaudan", le "Wendigo" découvert avec l'album de Ketha, le "Dahu" de nos montagnes), d'autres demandent quelques recherches et font voyager à travers les cultures arabe ("Zaratan"), viking ("Vatnagedda"), nippone ("Ningen") ou écossaise ("Dobhar chu")... L'occasion de se rendre compte que le bestiaire de l'imaginaire est sans limite mais aussi de se dire que certaines légendes associées à ces cryptides sont construites sur des éléments tangibles. En tout cas, avant même d'avoir écouté une seule seconde des 9 plages, on a déjà fait un sacré road trip !



Sans lignes de chant, pas de place aux temps morts pour les instruments qui débordent d'idées pour donner du rythme et un groove incroyable aux compositions toujours teintées de rock seventies mais armées plus lourdement que leurs aînés du fait de distorsions bien corrosives. Un peu moins de fuzz et plus de puissance, ce n'est pas pour me déplaire et quand la guitare décoche quelques notes plus pointues, on se retrouve dans une zone entre influences prog et math ("Ningen"), ça donne le tournis mais c'est aussi ça qu'on aime, se laisser embarquer on ne sait trop où par des envolées cycloniques. Outre ses compositions personnelles toutes plus enlevées les unes que les autres ("Dobhar chu" ne compte pas, c'est une transition), le combo a aussi tenu à rendre hommage à Baptiste, le guitariste d'Intercostal décédé dans un accident de la route en 2017, en retravaillant son "Jersey Devil" pour l'éternité. Tu l'auras compris (mais tu le savais déjà), quand Six Months Of Sun se réveille de sa longue nuit, ce n'est pas pour faire les choses à moitié, alors on en profite.

Oli

Publié dans le Mag #64