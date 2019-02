Bientôt une dizaine d'années que Six Months of Sun carbure et si le combo ne se presse pas pour sortir des albums (le précédent And water flows date de 2013), c'est qu'ils ont des activités annexes (notamment Lilium Sova pour Cyril) et qu'ils s'attachent à faire les choses correctement. Tout est donc ultra précis et soigné, depuis l'artwork (fabuleux) jusqu'au son (signé Serge Knut Shora Ventura Lofofora ... Morattel) en passant par les huit compositions. Le trio est toujours instrumental et ne peut pas compter sur un chanteur pour donner une identité à chacun de ses titres, c'est donc en variant les rythmes, la puissance des riffs et les sonorités que Christophe (et sa guitare), Cyril (et sa basse) et Daniel (et sa batterie) façonnent des pièces qui se distinguent les unes des autres tout en gardant le même esprit desert-rock granuleux. Mon inclination personnelle va vers les pistes plus traînantes ("Mud horse rider" et sa montée en pression, " Savage sword" et sa basse claire, "Death of iron" qui apporte un peu de lumière) qui se démarquent davantage de celles qui sonnent comme des cavalcades ("Anvil of war") sans pour autant tomber dans le sludge poussif et donc la facilité.

Oli