Dark heart beating The age of treason Glass scorpion Leave a light on Bunny Bury me in black sand January jones The lightning and the sea Write your dreams in invisible ink The limits of control Viscious soul I am love (my demon friend) Leviathan

The Sirens Of Titan est un groupe anglais fondé par John-Paul Pryor, l'ex-frontman de The Lancaster Bombers revenu à la musique en 2017 après une parenthèse prise pour se lancer dans une aventure de romancier et d'éditeur. Il délivre l'été 2023 avec ses copains (Jez Leather et Sami Salo) une deuxième œuvre teintée de folk, de rock 60s, et de pop psychédélique, le tout délivre une touche de blues et d'un soupçon évident d'americana (le coup de l'harmonica sur "Bury me in black sand" n'en est qu'un exemple). Ce ragoût musical appelé Age of treason fonctionne à merveille et nous parle immédiatement de par son héritage Pink Floydien ("Bunny" est celle qui saute le plus aux oreilles avec son côté "Wish you were here") ou encore celui de son rock bluesy emprunté notamment aux Rolling Stones des 60s ("Bury me in black sand"). Les références ne manquent pas à l'esprit lorsqu'on plonge dans cette œuvre évoquant l'espoir ("Vicious soul") et le désespoir ("Dark heart beating") dans un psychédélisme dominant. Age of treason est un lien entre passé et présent, et The Sirens Of Titan a réussi le défi de faire de son héritage quelque chose de beau et j'ai envie de dire de "très actuel".