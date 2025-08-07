Trio originaire de la Nièvre, Sinthome élabore depuis 2020 une formule post-punk / coldwave en langue française. Les personnes ayant un attrait pour la psychanalyse auront fait le lien avec le concept de Jacques Lacan datant des années 70 sur le sinthome, qui - je cite Wikipedia - est "un terme pour désigner une particularité de la fonction que l'écriture eut pour l'écrivain James Joyce". Mais là n'est pas le propos de cette chronique. Après avoir dévoilé deux EPs, Sinthome, le groupe, a sorti en septembre dernier son premier LP L'ombre des croix, neufs titres mixés et masterisés par Seb Normal de Delacave, Le Chemin de la Honte ou encore Teledétente 666. Suis-je surpris ? Absolument pas ! Car ce disque s'inscrit dans la droite ligne d'un courant qui a su trouver un écho favorable en France, notamment dans les années 80 (avec Charles de Goal ou Guerre Froide par exemple), et qui a su revivre dans la dernière décennie à travers, entre autres, un excellent label qui a fermé ses portes voilà un an, à savoir Le Turc Mécanique, qui abritait des formations de Seb Normal et bien d'autres comme Balladur, Colombey, Strasbourg, Mary Bell ou encore Tôle Froide.



Voilà pourquoi la musique de Sinthome me parle. D'abord pour pour son ambivalence entre dépit et petites lueurs d'espoir qui a le chic d'activer et de stimuler mon esprit. Ensuite, pour ma sensibilité à leurs ondes noires et angoissantes ("Durtol", "Memento mori"), à ce spleen mélodique ("Ailleurs tout passe") exprimé souvent dans l'urgence ("Lumière noire", "Sortie 33") ou à l'aide de ballades glaçantes ("Divagations"). J'aime quand leurs guitares trainent ("Ravage"), quand elles crient parfois, parce qu'il n'y a plus d'autres solutions pour communiquer un mal-être. Tandis que le jeu de basse est crispé et abrasif, comme si une corde était prête à péter en plein morceau, la batterie, elle, ne faiblit jamais. Elle paraît tellement déshumanisée, qu'on pourrait la confondre aisément avec une boite à rythme, tant les nuances sont opaques. Mais c'est le style qui veut ça aussi. Un style introspectif, aux méthodes DIY, qui se soucie moins de la perfection que de la sincérité touchante qui peut en ressortir. L'ombre des croix est une œuvre qui, bien qu'elle suive une formule éprouvée, m'a véritablement comblé.

Ted

Publié dans le Mag #64