Tout commence par une belle envolée électro avant d'être rattrapée par une batterie qui lance le tempo, appuyée par des riffs profonds et lourds. Pas de question à se poser sur "Fire !" qui ouvre cet album : on a des influences indus à la Rammstein plus qu'évidentes sur ce premier morceau. Silver Dust se démarque des Teutons avec un chant clair plus lyrique et des rythmiques technos qui ponctuent joliment le tout. Je vous parlais de cette foison d'artistes qui brisent actuellement les codes en adoptant des compos utilisant le crossover à outrance. Alors oui, parfois c'est "too much" et décousu, mais pas ici. On a un style bien unique qui se construit au fil de l'album avec une ambiance gothique qui doit beaucoup au chant. Dès le deuxième morceau on retrouve des riffs plus death, avec toujours cette ambiance goth'. On alterne entre tout ça de manière harmonieuse, le chant se montrant parfois proche d'un cantique. Dans "I'm flying" et "Symphony of chaos", vous retrouverez même un riff "hystérien" que les furieuses et les furieux apprécieront dans une version gothique du plus bel effet. Au final, un super album et une très belle découverte qui montre que le monde du metal a encore énormément de choses à proposer. Les groupes qui émergent actuellement font preuve de créativité en brisant les codes et les barrières, et cela n'est pas pour nous déplaire !

Nolive

Publié dans le Mag #65