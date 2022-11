Après Athlète dans le numéro précédent, la Suisse est de nouveau représentée dans le W-Fenec mag. Point de punk rock ici mais bien un rock mi-gothique mi-progressif saupoudré d'électronique qui est présenté par Silver Dust avec son quatrième album intitulé Lullabies. Tous les ingrédients sont réunis pour passer un (bon) moment aussi divertissant que captivant : ambiances dignes d'un film fantastique, chœurs en mode chorale d'église, claviers omniprésents, guitares aussi lugubres que puissantes et rythmes lourds et pesants. C'est prenant, et on entre vite dans l'univers théâtral / Opera Rock du groupe. D'autant plus que c'est bien exécuté et orchestré avec talent. Tout au long des 11 titres composant Lullabies, les frissons et le dépaysement sont garantis, et on pense parfois à Muse ou The Sister of Mercy s'il fallait situer les débats. C'est métallique, certes, mais c'est gracieux et parfois touchant. Une ode au voyage et à l'évasion, à découvrir sur scène (le groupe accumulant les tournées européennes).

Gui de Champi