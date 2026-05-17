Durant la période des fêtes de fin d'année, Benjamin, guitariste, prend un peu de son temps pour répondre à mes questions à propos du nouvel album, des concerts, des États-Unis, mais aussi de leur autre grande passion qu'est le cinéma !

Avant de parler musique, évoquons le cinéma, avec un artwork qui nous fait penser à une affiche de film : qui est le plus fan du 7e art dans le groupe ?

Nous sommes tous sensibles au cinéma, à différents niveaux. Tantôt par de grosses productions américaines des années 50 à 90, tantôt par des séries B, toutes époques confondues.



C'est devenu une obligation d'évoquer les films sur vos artworks ?

La photographie a une part très importante chez nous, de par l'ancien travail de Mike (graphisme, photo, vidéo) et nos goûts prononcés pour l'imaginaire américain de la moitié/fin du XXe siècle exporté en Europe. Le cinéma et ses affiches, la musique et ses visuels, le skate, les fringues ou, plus généralement, ce mood si singulier qui a fauché les jeunes de notre génération. Struzan, Riggs, Warhol, Giger et beaucoup d'autres : on savait à peu près à quelle sauce on allait être bouffés sans même voir une image ou entendre une note. C'est moins évident pour nous, mais on essaie de proposer des paysages qui font écho aux paradoxes du genre humain dont Mike parle souvent dans ses textes, tout en rendant un modeste hommage au cinéma américain.



La photo de cette plage de Floride dans les années 70 est dingue, comment vous l'avez trouvée ?

En effet, elle est géniale. Benoît effectuait des recherches sur le web, sans rien trouver de convaincant, jusqu'au moment où il est tombé dessus ! Photo à la fois intrigante, décalée et bourrée de détails farfelus. À la plage façon drive-in ! Elle est pour nous un condensé d'insouciance qui colle parfaitement à l'humeur ironique de Just keep your head down. Benoît a fait une demande aux archives de l'État de Floride pour l'exploiter. Nous avons juste eu à les créditer, ainsi que le photographe Carl E. Holland (ce dernier a fait un travail remarquable de documentation sur les activités économiques et touristiques en Floride à cette période).



Le fait qu'elle soit prise dans la ville de Lynyrd Skynyrd l'année de la sortie de leur premier album est un heureux hasard ?

Totalement. Nous n'étions même pas au fait que c'était la ville de Lynyrd Skynyrd. Nous ne sommes pas de gros fans, même si quelques morceaux nous parlent forcément. Le fait que cette photo ait été prise en Floride évoque surtout pas mal de choses pour Benoît. En effet, il a un lien particulier avec cette partie de l'Amérique, puisqu'une partie de sa famille vit là-bas.



Il y a aussi un sample de La Forme de l'eau. C'est un truc qui arrive en plus ou, dès le départ, vous savez qu'il sera là et qu'il faut composer avec ?

Comme les samples de Buffalo 66 déjà utilisés sur notre second album Left lane loser, pas de calcul ni de prédiction, et ils ne guident pas spécialement la composition. Il s'agit de petits moments de grâce qui se produisent quand nous regardons des films. Le fait d'être happés par une scène intense, absurde, à mourir de rire et/ou tragique à la fois. Un classique chez les frères Coen, par exemple, mais pas que. C'est le genre de scène qui, à notre sens, mérite d'être immortalisée sur nos disques. En parallèle, je pense que ces extraits synthétisent bien l'esprit de notre groupe, de sa musique et de ses textes, à savoir faire quelque chose de sérieux en ne l'étant pas forcément. On ne se cache pas non plus du petit clin d'œil à Second Rate, Diabologum, Microfilm, etc.



Venons-en à votre rock, je le trouve de plus en plus chaleureux. C'est une volonté ou c'est dû à l'expérience du studio ?

Oui, une envie, des expériences de studio passées et, bien entendu, un incroyable technicien et ami qu'est Flavien Van Landuyt, du studio Le Zèbre à Besançon. Il a su tirer le meilleur de nos sons dès la source et a été de très bon conseil à plein de niveaux. Il a également eu la patience et l'intelligence de comprendre où nous voulions aller, sans brusquer ni imposer ses codes. Nous voulions quelque chose de plus délicat et plus clair, en effet, qui s'écoute mieux en voiture et sur n'importe quel support que nos productions précédentes. On est très contents du résultat.



C'est aussi plus propre, plus doux, c'est parce que vous êtes plus vieux ?

Haha ! Exactement, on a tous passé la quarantaine, nos oreilles sont devenues trop weak pour encaisser les salves de guitares fuzz et autres tempos délirants ! Plus sérieusement, c'est surtout une évolution naturelle, sans doute liée aux choses plus calmes que nous écoutons et à l'envie de simplifier les structures de nos morceaux.



Qu'est-ce qui est le plus important pour qu'un morceau soit un bon morceau de Shoot The Singers ?

Le songwriting est important pour nous et souvent tiré de la pop. Mike compose les morceaux sous leur forme brute, guitare folk et voix, puis nous passons le tout à la moulinette en répétition. Chaque membre peut ainsi faire parler sa sensibilité. L'ambiance est très importante et nous n'aimons pas les redondances. Chaque morceau doit avoir son identité et garder le côté fluide d'un songwriting plutôt traditionnel pour rester accrocheur. Cela ne nous empêche pas d'intégrer à nos albums des tableaux parfois longs ou instrumentaux.



Besançon, c'est sympa, mais vous ne vous dites pas que si vous étiez à Los Angeles, vous rempliriez des stades ?

Nous pensions que la capitale du rock était justement Besançon, haha ! Non, je ne pense pas. On n'est pas assez catchy et bankable pour ce genre de folie. Et puis les stades, c'est pour faire du sport, pas de la musique ! Ça sonne forcément comme une table en marbre.



Un road trip en jouant dans un bar différent tous les soirs en Californie, c'est juste un truc qui vous brancherait ou c'est une idée à prendre au sérieux ?

Bien entendu, on se surprend souvent à en parler et à en rêver. La Californie, pourquoi pas. Les amis de The Irradiates ont concrétisé cela l'an dernier ! Notre point de départ, tu l'auras compris, se situerait plutôt du côté de la Floride, pour les raisons évidentes liées à Benoît. Nous ne désespérons pas, mais je t'avoue que le contexte politico-social des États-Unis n'est pas très rassurant pour y projeter quoi que ce soit.



La fin de l'année 2025 a été chargée avec le clip, l'album, une tournée. Qu'est-ce qu'on trouve au programme de 2026 ?

Quelques dates ici ou là. Au Bastion (Besançon) le 21 février pour notre release officielle avec les excellents Random Hearts (avec des membres de Jack And The Bearded Fishermen et Prison Life), à La Rodia (Besançon) avec Not Scientists et Athlète le 7 mai, puis une petite tournée fin mai. D'autres dates sont encore à confirmer. Benoît, que nous remercions encore pour son investissement, a récupéré la lourde tâche de booker des dates, mais cela reste ingrat et très compliqué pour un projet comme le nôtre. Il continue de persévérer et espère que cela paiera. Sinon, nous avons la certitude d'enregistrer une vidéo live lors de notre release au Bastion, ainsi que deux autres clips (en cours de réflexion).



J'ai vu qu'il y a quelques belles dates au printemps. Vous avez plus d'infos sur celle du Moloco ?

Malheureusement annulée/reportée en ce qui nous concerne. L'orga a souhaité faire jouer un groupe local en première partie afin d'assurer quelques entrées supplémentaires.



MTV, c'est terminé, c'est la fin d'une époque. Enregistrer un MTV Unplugged est donc plus que compromis. C'est une expérience qui vous aurait plu ? Une idée à creuser pour le futur ?

Carrément, nous adorerions adapter un set "Unplugged". Cela nous permettrait également de booker plus de dates dans des lieux intermédiaires, pas forcément adaptés à nos amplis à lampes et à la batterie. C'est un réel projet, mais qui demande du temps et pas mal d'arrangements pour être chouette et intéressant. Nous commencerons probablement par un morceau, filmé et enregistré live, à l'image de notre version acoustique de "Tiger grandma", titre issu du premier album, enregistrée chez Mike en 2012. Mais en mieux ! Promis ! (rires)



C'est la période des bonnes résolutions, vous en avez pour cette nouvelle année ?

Pas trop le genre de la maison, peut-être le wet January ! (rires) On va continuer de travailler pour restituer les meilleurs sets possibles ! Et aussi remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de s'intéresser à notre groupe, de quelque manière que ce soit !

Merci Benjamin et les Shoot The Singers, merci Alex chez M&O Music.