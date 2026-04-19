Fidèles à ses idées artistiques au sens large, Shoot the Singers sort un nouvel album encore "plus" que les deux premiers. Plus cinématographique dans sa présentation pour commencer, ce n'est pas une pochette qu'ils nous ont concocté, mais une véritable affiche de film ! Direction le Nord de la Floride et le Jacksonville de mai 1973 pour faire un peu de bronzette sur la plage entre deux bagnoles, un esprit seventies qui permet au combo de nous rappeler que des grands noms du rock viennent de ce coin-là (on pense bien sûr plus ici à Lynyrd Skynyrd qu'à Limp Bizkit), les 4 acteurs n'apparaissent pas à l'image, mais leurs compositions sentent bon la légère brise de mer, le soleil printanier et ce qu'il faut de grains de sable pour le côté abrasif.



D'entrée de jeu (l'intro du premier titre "Hide and seek" est sublime), le son est plus chaleureux, c'est rond et granuleux pour les cordes et d'une grande clarté pour le chant, l'ambiance se pose, alternant moments de douceur et passages plus punchy (j'avais déjà évoqué Nada Surf pour Left lane loser, c'est toujours la même référence pour moi, mais en existe-il une meilleure ?). Shoot the Singers aime cette atmosphère d'entre deux, la mélodie domine, mais sans jamais être à l'abri d'une attaque de la guitare ou de la rythmique. Quand le ton se durcit un peu, la voix traverse l'Atlantique pour coller davantage à celle des combos power pop accrocheurs britanniques ("I love it so"), même si la distorsion et le style général reste très rock états-unien. Cela reste assez rare, le mood est plus cool que par le passé, il faut ... Just keep your head down..., éviter de se prendre une balle perdue, se faire discret pour éviter de devenir un trop bon chanteur. Plus propre et plus soyeux, le quatuor a fait un gros travail sur les sonorités (et se permet même des arrangements soignés sur "For your own sake"), elles restent en toute occasion très clean (même si ça groove un peu plus ou que les textes passent par un canal plus brouillé comme sur "Red" et son sample de Strickland torturant Hoffstetler dans La Forme de l'eau).



Plus harmonieux, plus soigné, plus fouillé, plus minutieux, plus tranquille... ce ... Just keep your head down..., c'est la version "plus" que tout ce qu'avait déjà démontré Shoot the Singers au sommet de son indie rock... tout en restant au niveau de la mer.

Oli

Publié dans le Mag #68