Alors que Shoot the Singers prépare la sortie de son nouvel album et la finance avec une souscription vraiment très avantageuse (qui te file le nouvel album et les deux précédents en vinyle avec en plus un T-Shirt pour 50 euros ?) qui n'a pour but que de couvrir les frais de production (et non pas de payer le loyer du local ou d'aller filmer un clip à Las Vegas), bref, alors qu'ils cherchent un peu de promo pour cette saine opération de crowdfunding, on se rend compte qu'on a "oublié" leur deuxième opus : Left lane loser.



Grosse erreur de notre part ! Enfin "ma part", je ne vais pas faire couler l'équipe avec moi alors que je suis le premier responsable... Après le remarqué A good singer is a dead singer paru en 2012, le trio (même s'ils sont aujourd'hui quatre) poursuit son aventure indie-rock avec davantage d'assurance pour se lancer dans d'autres voies... Et d'abord par sa voix, elle est claire et très présente sur l'inaugural "Lights" alors que le chant se faisait plutôt discret à leurs débuts. On peut donc être un bon chanteur vivant ! Un très bon même quand on écoute la suite qui prend des airs grungy, une gouaille ultra catchy, le genre de truc dont raffole les college radio aux USA, sur "Square" ou "Beauty of the weak ones", je retrouve l'insouciance et la facilité déconcertante des débuts de Nada Surf (ceux de High/low avec "The plan" ou "Treehouse" plus que "Popular"), bien sûr que le grain est différent, ici, ça sonne plus old school (ou faut-il dire stoner ?) et distordu mais ça plaît immédiatement et ce n'est pas donné à tout le monde d'écrire de telles harmonies. La mélodie touche toujours l'auditeur, quand bien même le tempo se ralentit et la guitare se drape d'accords noisy ("Like you", "Don't well me") ou qu'au contraire le titre fait quelques embardées groovy ("Am radio and chill"). Shoot the Singers termine en revenant à son postulat de départ (flinguer les chanteurs) avec "Hold the door", un instrumental qui mêle blues profond et psychédélisme de surface, énième preuve de leur talent à mixer les influences et à structurer leurs pensées.



Left lane loser, c'est celui qui ralentit le groupe, c'est ça, celui qui prend son temps alors que tout le monde veut aller de plus en plus vite ? Le genre de mec à qui il faut 7 années pour parler d'un putain de disque de rock ? C'est moi, non ? C'est bon, je me range, vous allez pouvoir tracer votre route à vive allure et promis, je check mes rétros, les angles morts et je dégage la vue pour ne pas rater le troisième album début 2025 !

Oli

Publié dans le Mag #62