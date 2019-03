Si tu trouves l'artwork de ce nouvel album de Shoefiti particulièrement réussi, tu as bon goût et tu ferais bien de te dépêcher (s'il n'est pas déjà trop tard) de te procurer la version collector "livre audio" qui recueille des photos du même style et l'album. Si tu aimes l'indie rock noisy dans la trempe de Sonic Youth, Pavement ou Fugazi, tu peux te contenter de Fill the silence with your desires qui comblera toutes tes attentes. Que tu aimes les titres ultra speed où tu n'as pas le temps de réfléchir au pourquoi du comment que le morceau est déjà terminé ("Spotlight"), les plages qui semblent interminablement douces ("She undress", "Atlas"), celles qui offrent un chant dégueulasse mais accrocheur quand même ("Victorious") ou les tracks qui jouent la carte noisy à fond multipliant les riffs qui s'entrecroisent et les effets ("Maura1982"), tu trouves ton bonheur pour remplacer le silence qui emplissait l'atmosphère. Monte le son et dépose donc dans l'air tes désirs et si tu ne sais pas trop sur quel pied danser, envoie l'éponyme "Fill the silence" qui fait une synthèse de tous les talents de Shoefiti, et le fait qu'ils soient nombreux ne gène en rien le plaisir qu'on a de les (re)découvrir.

Oli