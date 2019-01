The entrance Devil Black soul Attention attention Kill your conscience Pyro Monsters Darkside Creatures Evolve Get up Special The human radio Brilliant

... et le film se termine sur (rayer les mentions inutiles) le Président des États-Unis/le soldat G.I./ le leader du groupe de jeunes aux supers pouvoirs qui vient de sauver le monde d'une invasion d'extraterrestres/de monstres aquatiques mutants/de supers vilains. Il sert dans ses bras son épouse/sa fille/la jolie fille du campus alors qu'en arrière plan on aperçoit Washington/Los Angeles/ New York dévasté. Avant que l'écran ne devienne noir et que la liste des noms des acteurs défile, débute alors une chanson. Guitare au riff simple et légèrement saturé, batterie basique et sans fioritures, un chant puissant et un refrain avec un message simple qui revient en boucle et renforcé par des chœurs. Bref, si tu accroches toujours aux chansons des génériques de fin des blockbusters américains alors ce sixième LP studio de Shinedown est fait pour toi. C'est carré, fédérateur, accessible, c'est punchy mais pas trop violent, c'est bien fichu et ça ne déborde pas. Mais tout comme ce genre cinématographique à base de robots géants ou de supers héros, ça manque d'originalité, de tripes, d'âme, d'inattendu. A toi de choisir ton film.

Eric