Le trio SheWolf, les filles légitimes de Courtney Hole et Kurt Nirvana vient de sortir ce mois de juin 2021, son deuxième album Parasite. Et on discute avec Alice de ce nouvel album et de tout ce qui parasite notre quotidien.

A priori vous avez profité de cette période particulière pour faire ce nouvel album ? Les confinements dans le Perche semblent avoir été productifs ?

Alice (chant/guitare) : Haha oui ! Mais c'est un hasard. Nous avions déjà prévu d'enregistrer cet album à cette période sans savoir ce qu'il allait se passer. C'est plutôt bien tombé pour nous...



D'où vous vient cet amour pour le grunge ? Le deuxième album semble encore plus ancré dans ce style. Comment êtes-vous tombés dedans ?

Vers 13 ans, en écoutant un album de Nirvana que mon père avait ramené à la maison en se disant que ça pourrait me plaire. Je suis restée scotchée, extatique. Puis j'ai plongé dans Hole, les Pixies, les Breeders... Au lycée on était une petite bande de fans de la scène grunge 90"s, on avait même monté un petit groupe. Ce que j'adore dans cette musique, à part ses icônes incroyables, c'est sa simplicité, son côté brut qui force la sincérité. C'est un véhicule émotionnel privilégié.



Dans Parasite, il y a réellement une sincérité qui se ressent dans l'interprétation tant dans la voix que la musique. Ça fait plaisir de recevoir une musique où il y a un tel investissement viscéral. Comment s'est passé l'enregistrement ?

Merci ! C'est depuis le début une volonté consciente de notre part de privilégier l'émotion. Pour cet album, on a enregistré la musique "live", tout le monde en même temps, dans la même pièce. Puis ensuite les voix. Nous étions à l'aise puisque nous étions dans notre home studio, sans limite de temps serrée, avec MC à la prise de son. Pas de drogues, même pas de bières, juste une dose de perfectionnisme, de concentration et d'humour !



Dans vos 2 albums, il y a toujours un titre en français qui tranche avec le reste de l'album. Le chant est en français, le style en décalage de l'album, plutôt post punk ou post rock, ce sont deux facettes de SheWolf que vous souhaitez plus développer à l'avenir ? Un album 100 % en français est il envisageable, ou le rock se chante définitivement en anglais ?

Je n'irai pas jusqu'à dire que le rock se chante définitivement en anglais : on a de très beaux contre-exemples comme Dolly. J'aime bien l'idée de tout garder ouvert. Un album en anglais n'est pas spécialement à l'ordre du jour mais peut-être que les compos viendront en français, qui sait ?



Si vous vouliez conseiller l'écoute d'un titre pour faire connaître l'album, ce serait plutôt le fédérateur "Monster", clippé sur youtube, ou un titre un peu plus personnel ?

On a l'habitude de mettre en avant "Monster" et "Parasite". Mais je suis très attachée à des titres comme "Pause féminine" ou "Pages".



Vous avez axé votre album sur un certain nombre de parasites. Selon vous, qu'est ce qui parasite...

- Les relations humaines ?

La manipulation, consciente ou non, la co-dépendance, les tabous, la violence sous toutes ses formes. Nous avons tendance à rejouer sans cesse nos drames familiaux, à tenter de combler nos failles et à conjurer nos peurs en faisant des autres nos témoins, nos victimes, nos sauveurs, nos bourreaux... Nous nous empoisonnons la vie et celle des autres à travers ces "distractions", ces diversions psychologiques qui nous évitent de nous regarder en face et d'avancer.



- Les relations amoureuses ?

Le désir de coller à un modèle, à une représentation idéale. L'illusion de posséder une personne.



- L'économie ?

L'économie actuelle est en elle-même une forme de parasitisme. Ses hôtes : le temps, la dette, la confiance que les gens lui portent.



- La société occidentale ?

Je crois que nous sommes nos propres parasites dans les sociétés occidentales où nous croyons que le bonheur s'atteint à force de lui courir après comme des forcenés, comme le résultat d'une accumulation alors que c'est plutôt le résultat d'une élimination, d'un lâcher-prise.



- La lutte contre le dérèglement climatique ?

Le dogme de la croissance économique à tout prix.



- L'industrie musicale ?

Le manque de passion.



- Votre quotidien ?

La difficulté de communiquer.



- La journée qui vient de se dérouler ?

Un potager entier à désherber après une semaine à bosser sur autre chose et une semaine de vacances, c'est la jungle... alors que j'ai du taf !!!



- L'avenir de SheWolf ?

(rires) seul le présent peut parasiter l'avenir.



Et sinon, vous avez vu l'excellent "Parasite" de Bong Joon Ho ?

Oui ! Je suis d'accord, excellent film. Encore un truc où je me suis dit : "Oh nooon quelqu'un de connu a nommé une œuvre Parasite, on va croire qu'on a copié alors qu'on a avait même pas vu le film, et en plus ça va nous faire passer après le film dans le référencement internet..." (rires).

Un grand Merci à Alice et SheWolf pour sa disponibilité et à Eloa Monzié de Give'em Promotion.

Photos : Céline Salin

Eric