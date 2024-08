Qui connaît la véritable histoire des Sheriff à part ses propres membres ? En voilà une bonne question. Et alors que la formation fête ses quarante ans (avec une méga pause de treize ans tout de même), il était peut-être temps de donner la parole aux concernés. Sous la forme d'entretiens menés par le journaliste Jean-Noël Levavasseur et Mr Cu! (le patron des écuries Kicking mais aussi tourneur et manager du quatuor puis quintet Montpelliérain, mais avant tout fan du groupe) depuis le Covid jusqu'au récent concert parisien du Bataclan pour fêter les quatre décennies du groupe, les membres de la formation (anciens et actuels, à l'exception de Fre parti trop tôt) se sont penchés sur ce sacré dossier.



Il faut dire que l'ouvrage porte bien son nom. Car les Sheriff, c'est une vraie saga. Plus qu'une succession de feuilletons soporifiques et mal castés, l'histoire des Sheriff a été vécue comme leur musique : à cent à l'heure. De l'enfance des membres qui se sont succédés au fil de temps aux prémices de la formation Vonn (en quelque sorte le squelette des Sheriff ), de l'amour sans modération des Ramones (et d'AC/DC aussi) à l'envie de suivre le modèle (et d'emboîter le pas) des grands frères OTH, les musiciens se rappellent (avec plus ou moins de précision dans les souvenirs embrouillés par les excès en tout genre) comment quatre gamins de Montpellier ont conquis la France à grands coups de tournées marathon et de disques sans concession. Tout n'a pas été rose (maison de disque pas très claire avec les chiffres, changement de personnel, drogues dures) mais rien n'est occulté pour comprendre pourquoi et surtout comment les Sheriff sont devenus, n'ayons pas peur des mots, une fierté nationale.



Toutes les époques du groupe sont évoquées tout au long des 322 pages, avec un focus non négligeable (un quart de l'ouvrage) sur le fameux concert de Grammont de 2012, les deux passages au Hellfest (2018 en milieu d'après-midi, et 2023 en soirée) et l'enregistrement de Grand bombardement tardif. Les musiciens se livrent sans retenue en répondant aux questions qui n'apparaissent pas dans le livre, sur le même modèle que Hey you! une histoire orale des Burning Heads. Et même si la démarche de raconter l'histoire des Sheriff a pu au départ laisser septique le chanteur Olivier (comme il le reconnaîtra dans l'interview figurant dans ces pages), ce dernier s'avère être très satisfait du rendu. Et il y a de quoi ! Il faut naturellement saluer la pugnacité des auteurs qui ont multiplié les rencontres et entrevues avec les musiciens pour compiler chronologiquement et de façon assez précise l'histoire des Sheriff . Mais il faut également reconnaître que Manu, Olivier, Michel et les autres n'édulcorent pas les versions des faits (comme par exemple le limogeage de Fab), ce qui rend l'ouvrage d'autant plus intéressant.



Ecouter les Sheriff est déjà une belle expérience. Les lire ne fait que renforcer leur capital sympathie. Car ce groupe n'est pas qu'une machine à tubes. C'est aussi une bande de copains qui montent encore et toujours dans un camion pour s'amuser et délivrer la bonne parole : celle du rock 'n' roll.