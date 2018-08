Infatigable, Frank Garcia livre un nouvel opus de son projet solo Sheik Anorak une grosse dizaine de mois après Let's just bullshit our way through, son travail prolifique est offert sans filtre et certainement sans calcul puisqu'on retrouve 7 pistes assez disparates aux ambiances tantôt expérimentales, tantôt indie rock, tantôt mixant toutes les influences possibles pour envoyer une ligne de chant ultra mélodique sur un gimmick de guitare hypnotique, un rythme entraînant et une nappe de sampling ("No one could"). Ainsi, après deux titres vraiment accrocheurs, on se prend en pleine face un "Pattern 0 (part.2)" qui ressemble autant à une séance de tests de sonorités qu'à un vrai morceau, un truc qu'il aurait pu cacher en fin d'album ou mettre en intro plutôt qu'au milieu du disque. "Argent", autre piste instrumentale, est plus construite et s'intègre mieux à l'ensemble où le chant solidifie clairement les idées, le minimalisme de "Ready" accentuant cette sensation de dépendance à des textes et à des mélodies pour séduire l'auditeur quand bien même le fond serait marqué par le jazz, le math-rock ou se laisserait emporter par l'élan ("This year"). Si un jour, Sheik Anorak se pose et fait le tri dans ses œuvres, acceptant d'en mettre certaines en retrait et en réalisant un tir plus groupé, on pourrait avoir un sacré bon album du début à la fin.

Oli