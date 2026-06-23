Il ne faut jamais trop se fier à l'étiquette. On qualifie souvent le style de Shame de post-punk, sauf que depuis 2023 et leur avant-dernier album, Food for worms, et ce tout dernier Cutthroat sorti en 2025, c'est un peu plus que ça. Alors oui, il y aura des tracks où ça va gratter un peu, où Charlie Steen au chant va faire sortir son côté punk, entouré de guitares agressives et un peu sales, et puis il y aura d'autres titres d'où en ressortira une singulière propreté, avec sa petite mélodie qui va bien, les six cordes assagies, et un chant plus mesuré. Sans tomber dans la britpop, on trouve des titres de rock anglais bien formatés ou d'autres juste alternatifs. Est-ce un problème ? À part si tu cherches vraiment un LP de 10 titres qui te secoue un peu la couenne, ça n'est pas problématique. Et ce n'est pas non plus nouveau puisque Shame, dans ses dernières productions, a toujours cette volonté d'expérimenter. Avec Cutthroat, tu auras donc ta dose de post-punk, mais aussi quelques chants en portugais (si, si...), des structures audacieuses, des hymnes pop, des sons synthpop. On ne se perd pas dans cette diversité, on s'y promène, et c'est une sympathique balade.

Eric

Publié dans le Mag #69