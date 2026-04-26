Et hop, une nouvelle poêlée ! Nos petits champignons de Paris élevés en caves et autres lieux sombres (La Boule Noire, Point Ephémère,...) et qui ont su voyager en France et Belgique ces deux dernières années, notamment pour faire tourner leur excellent premier album God doesn't exist qui était sorti fin 2024, reviennent pour notre plus grand plaisir en ce début d'année 2026 avec ce deuxième album : 131217. Le quatuor qui avait su nous caresser énergiquement les oreilles avec un son grunge qui avait entrouvert une faille spatio-temporelle avec le Seattle des années 90s va-t-il renouveler cette prouesse avec ce nouvel opus ? Alors je ne dirais pas oui, mais pas non plus non. Je vais donc m'expliquer, car ce n'est pas très clair tout ça comme argumentaire.



Si tu avais apprécié le premier album très "Nirvanesque", où les Sex Shop Mushrooms avaient su démontrer leur maîtrise de l'esprit de Seattle, sache que pour 131217, la colère est remontée à la surface et l'envie d'hurler sa rage s'exprime pleinement, musicalement et vocalement. Les guitares et la basse sont plus lourdes, la batterie plus agressive, le chant plus hurlé, dès l'entame de l'album, avec "Help me I'm cumming", les Sex Shop Mushrooms t'envoient un parpaing dans la tronche. On ne se plaint plus, on gueule de rage. On s'éloigne du grunge originel pour partir vers le metal. Ils ont changé, de braquet assurément, même si le grunge reste en eux, et qu'on le retrouve parfois dans quelques structurations, le chant de Thimothée devenant plus plaintif, la guitare de Victor s'atténuant, la batterie de Giulia moins furieuse, la basse de Cyprien plus en retrait. Mixé et masterisé par Jack Endino qui a grandement contribué à l'explosion de la scène de Seattle à travers le label Sub Pop (Mudhoney, Tad, Nirvana ou Soundgarden), 131217 propose un grunge plus hargneux, qui crache ses émotions, expulse ses démons. On est plutôt sur un Melvins plus énergique ou même un bon collègue des Pogo Car Crash Control. Et comme ils sont bons, ils te calent quand même une petite ballade sombre et poignante en fin d'album avec "Today my girlfriend's dead"... mais qui se termine par une petite accélération. Non, non, ils ne se calmeront pas. Pas de répit donc pour ce nouvel LP, où le quatuor se déchaine vocalement, musicalement, électriquement, passionnément. Encore un très bon album !

Eric

Publié dans le Mag #69